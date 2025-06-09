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飆14K創生涯新高　水手強投柯比：希望這場能成為本季轉捩點

▲水手先發柯比（George Kirby）此役主投7局狂飆14K。（圖／達志影像／美聯社）

▲水手先發柯比（George Kirby）此役主投7局狂飆14K。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

西雅圖水手右投柯比（George Kirby）在台灣時間9日先發對陣洛杉磯天使的比賽中，繳出本季代表作，柯比主投7局狂飆14次三振，創下個人生涯單場新高紀錄，帶領球隊最終就以3比2力退天使，中止近期5連敗頹勢。

柯比此役14K表現，不僅是他生涯三振數最高的比賽，也寫下本季水手隊單場最高紀錄，並與馬林魚梅耶爾（Max Meyer）並列2025年全大聯盟最多單場三振紀錄。

「這是我在本季進展中一個非常好的徵兆，」柯比賽後受訪時說道，「我們今天真的需要一場關鍵的勝利，希望這能成為賽季的轉捩點。」

此外柯比在本場比賽也完成個人生涯第500次三振，用了527.2局，成為水手隊史第3快達成此紀錄的投手，僅次於派克斯頓（James Paxton，492.2局）與現任王牌先發吉爾伯特（Logan Gilbert，503.2局）。

柯比季初因右肩發炎缺席8周，回歸後前3場比賽吞下0勝3敗、8.56的自責分率，狀況起伏不定。然而今天的表現讓人看到2023年明星賽水準的他已逐漸回穩。

「這可能是我們本季最重要的一場先發，」捕手賈佛（Mitch Garver）賽後提及，「我們可以盡量鼓勵他，告訴他有多出色，但他也必須自己證明，我們知道喬治是誰，而他今天就是那個能成為王牌的投手。」

實際上，自2022年升上大聯盟以來，柯比在Fan Graphs的WAR（勝場貢獻值）累計達11.3，名列全大聯盟第10，2025年則因傷病與不穩定表現面臨挑戰。儘管如此，對手天使的捕手歐哈皮（Logan O’Hoppe）仍對柯比讚譽有加，「這支先發輪值我們過去幾年已經看過很多次了，他總是很難纏，而今天更是特別難打。」

值得一提的是，水手本戰擊出11支安打卻留下11個殘壘，得點圈打擊16打數僅敲4安，他們在天使球場戰績不佳，自去年7月以來8戰僅1勝，且有5場是一分差輸球，更顯這場勝利格外關鍵。

關鍵字： MLB西雅圖水手洛杉磯天使柯比

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