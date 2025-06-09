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克蕭達成連18年勝投偉業 3000K倒數中強調球隊勝利也重要

▲▼道奇克蕭。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇克蕭。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）在美國時間8日對上紅雀的比賽中，繳出5局6安打失1分、送出7次三振的好投，成功拿下本季首勝，這是他自去年8月18日以來，時隔294天再度獲勝。

克蕭生涯勝場數來到213勝，連續18個球季拿下勝投，距離生涯3000次三振僅差17次。雖然奪勝，克蕭賽後仍展現一貫低調態度，他說：「今天最好的地方是控球改善了。能感覺到自己大致能將球投到想投的位置上。」

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克蕭是道奇一手培養出來的看板球星，兩年前在季後賽落敗時一度考慮退休，但對棒球的熱情讓他無法離開。去年因傷無緣季後賽，只能在板凳上見證球隊封王，更讓他燃起投球的鬥志。

如今球速不如以往，最快球速僅91.5英里（約147公里），平均不到90英里（約145公里），但他靠著精準的控球與投球策略壓制對手。他坦言：「雖然過去幾場登板沒有好成績，但每一場比賽都有一點點前進的感覺。」克蕭在比賽前一日便最早抵達球場進行訓練，展現老將的職業精神，也讓年輕球員佩服不已。

雖然距離大聯盟史上第20位3000三振僅差17次，克蕭坦言：「我並沒有去追那個紀錄。」他強調比起個人成就，更希望能幫助球隊再度奪冠。 「今天的勝利對整個球隊來說也很重要。牛棚也投得很好，打線也發揮得不錯。這是一場很棒的勝利，對我們前往聖地牙哥的旅程也是個加分項目。」

在道奇先發投手接連受傷的情況下，37歲的克蕭再度挺身而出，展現老將價值。「過去每一次登板都有往前邁進的感覺。今天曲球投得不錯，滑球也還可以。整體來說控球表現得很好，我認為這是最主要的原因。雖然還不完美，但我覺得已經有所進步了。」 即使已經在效力道奇期間，連續18年締造勝投紀錄，克蕭的目光仍放在更遠的未來。

關鍵字： 道奇左投克蕭勝利職業精神

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