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快訊／小蠻牛衛冕法網冠軍　與球王辛納激戰5小時29分鐘史上最長

記者游郁香／綜合報導

2025年法國網球公開賽男單決賽8日晚間登場，由義大利球王辛納（Jannik Sinner）強碰衛冕冠軍「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），辛納率先聽牌，第4盤卻錯過3個冠軍點，反被逼入第5盤，兩人一路打到超級搶十，「小蠻牛」最終以4比6、6（4）比7、6比4、7比6（3）、7比6（10比2）完成2連霸，這一戰耗時5小時29分鐘，成為法網男單決賽史上最長的一戰。

23歲的辛納與22歲的艾卡拉茲去年「平分」了4大滿貫賽冠軍，兩人過去在大滿貫決賽都保持全勝紀錄，8日的法網決賽必定有1人將「破功」。尋求法網2連霸的「小蠻牛」，開賽首局就逼出破發點，但辛納鏖戰12分鐘後仍保發，「小蠻牛」第3局又有破發機會，辛納以連得4分回應。

雙方首盤前4局互保，艾卡拉茲第5局率先破發，但辛納很快下一局就還以顏色，雙方一路打到4比4，一度在第10局喊出暫停治療右眼的「小蠻牛」，盤末連丟2局，辛納6比4先下一盤。

艾卡拉茲從首盤末段開始狀態下滑，出現不少失誤，次盤前3局又拱手讓給辛納，陷入0比3的不利局面，儘管他發揮韌性，一路追到了6比6，雙方進行搶七，但辛納關鍵時刻的掌握度明顯較高，很快又拉開6比2領先，取得4個盤末點，「小蠻牛」化解了2個，包括一記精彩的穿越球，最終仍以6比7連丟2盤遭聽牌。

▲▼法網男單決賽，義大利球王辛納；小蠻牛艾卡拉茲 。（圖／達志影像／美聯社）

▲艾卡拉茲歷經5小時29分鐘的5盤超級搶十大戰，成功衛冕法網男單冠軍 。（圖／達志影像／美聯社）

來到第3盤，退無可退的艾卡拉茲前4局2度破發，將比數改寫為3比1，隨後成功保發，拉開4比1領先，辛納在第9局破發，追到了4比5，但他在自己的發球局連丟3分，「小蠻牛」逼出3個盤末點，並以Love game（對手0得分）終結這一盤，以6比4延長戰線，這也是辛納今年法網丟掉的首盤。

進入第4盤，兩人前2局互保，辛納第3局逼出1個破發點，艾卡拉茲成功化解保住，雙方一路互相保發，打成3比3。「小蠻牛」第7局突然遇上亂流，連丟了4分，遭到辛納破發，比數變成5比3，必須保住的第9局，「小蠻牛」又是連掉3分，被辛納逼出3個冠軍點。

▲▼法網男單決賽，義大利球王辛納；小蠻牛艾卡拉茲 。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利球王辛納錯過3個冠軍點，最終功虧一簣。（圖／達志影像／美聯社）

陷入絕境的艾卡拉茲展現大心臟，硬是化解了3個冠軍點，力保發球局，扭轉了氣勢，隨後連下3局，反以6比5領先，辛納第12局順利保住，雙方打到6比6，進入搶七大戰，「小蠻牛」以7比3將戰局延長到第5盤。

決勝第5盤，艾卡拉茲首局就率先破發，並一路保持優勢，以5比4進入關鍵第10局，但「小蠻牛」沒能在這一局就終結比賽，反遭到辛納回破，比數回到5比5，辛納隨後的發球局也保住，峰迴路轉6比5取得領先。

第12局，「小蠻牛」驚險保發，進入搶十大戰，「小蠻牛」在決勝局打出7比0攻勢，以9比2取得7個冠軍點，最終就以10比2完成法網男單2連霸，個人第5座大滿貫金盃到手。

▲▼法網男單決賽，義大利球王辛納；小蠻牛艾卡拉茲 。（圖／達志影像／美聯社）

▲艾卡拉茲收穫第5座大滿貫金盃。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 法網小蠻牛艾卡拉茲辛納西班牙義大利

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