兄弟橫掃悍將平野談5分大局是關鍵　岳東華中暑仍猛敲4安

記者楊舒帆／新北報導

中信兄弟本周系列賽橫掃富邦悍將，原本預想此戰會形成拉鋸戰，不過5局拿下5分又形成大比分，是一大關鍵。岳東華在最後一局一度被替換，總教練平野惠一賽後解釋，他有些中暑，也補充自己在這種悶熱天氣下同樣出現中暑症狀。

▲岳東華。（圖／記者李毓康攝）

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近期球隊打擊表現比開季時穩定許多，平野惠一坦言：「常常會說打擊狀況好或不好，有人狀況不佳時就靠其他人幫忙。不只靠安打得分，如何面對頂級投手、纏鬥並消耗用球數，這些都是更重要的事。如果只靠打擊輸出，起伏會很大，我們更重視比賽的細節。」

此戰連續3場比賽提前KO悍將先發投手，讓對方投手都未能投滿5局（力亞士4局、陳仕朋2局、魔力藍4.2局），對此平野惠一表示：「這是很重要的三連戰，希望能將這股氣勢延續到下週。前兩場比賽都是開局就拉開分差，今天有做好打拉鋸戰的準備，不過第5局能再拿下5分也很關鍵。」

岳東華單場4支安打手感火燙，平野惠一盛讚他表現「100分」，也期待他持續維持穩定的選球能力。最後一局原本考慮將他換下，考量中暑狀況，但最終仍讓他繼續留在場上。平野補充：「凱程、東華還有我都出現中暑情況，在這麼悶熱的比賽中完成整場比賽，大家真的都很辛苦。」

林吳晉瑋久違先發蹲捕，與羅戈聯手繳出優質先發，後者更締造生涯單場最多的12次三振。不過平野惠一指出，林吳晉瑋在接球、擋球，以及觀察比賽的洞察力方面仍有進步空間，儘管如此，他完成了該有的工作，仍值得肯定。