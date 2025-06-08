快訊／于煥亞三分連發！海神挺進TPBL總冠軍賽　賽後險些變大場面

▲海神于煥亞。（圖／TPBL提供）

記者游郁香／綜合報導

在TPBL季後賽首輪陷入絕境的福爾摩沙夢想家，G4靠著當家王牌蔣淯安猛砍33分，將戰線延長到第5戰，今（8）日在主場面對高雄全家海神，兩隊前3節打完戰成80平，作客的海神末節靠著射手于煥亞連砍三分，最終以105比102終結系列賽，4勝1敗挺進總冠軍賽，賽後雙方卻險些爆發衝突。

夢想家首輪系列賽連輸3場遭海神聽牌，直到第4戰才在「安神」發威之下成功續命，今日在主場迎來G5，同樣面臨「輸不得」的壓力。這一戰賽況相當膠著，夢想家上半場憑藉高柏鎧拿下13分、6籃板，「小跑車」林俊吉也貢獻11分，以48比50緊咬比數。

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▲夢想家馬建豪。（圖／TPBL提供）

兩隊前3節打完戰成80平，依舊勝負難料。前2節打完得分就上雙的海神摩爾斯決勝節跳出來搶分，于煥亞也在外線開火，拉開92比87、5分差，夢想家則有陳振傑挺身砍三分，他在最後5分57秒的三分彈讓比數回到95平，不過于煥亞馬上就回敬一顆。

海神靠著站上罰球線，在終場前3分03秒取得6分領先，夢想家奮力追趕比數，馬建豪連拿關鍵4分，逼近到99比101。不過海神總能馬上給予回應，于煥亞再補上一記三分，再拉開5分差，馬建豪則在防守過程中疑似傷到髖關節，無法自行起身，被擔架固定抬出場，讓主場球迷擔心不已。

▲夢想家馬建豪末節受傷，被擔架抬出場。（圖／翻攝自YouTube／TPBL）

還好隨後鏡頭拍到，馬建豪自行走回板凳席，沒有出現重大傷勢，可說是不幸中的大幸。終場前51.18秒，于煥亞被裁判認定「假倒」而領到技術犯規，林俊吉執行罰球，夢想家追到僅2分落後。

最後16.6秒，海神保有球權，喊出暫停佈署戰術，蔣淯安下手犯規凍結時間，將克雷格送上罰球線，他兩罰1中，雙方3分差，換夢想家叫暫停，小安最後一擊沒能命中，海神最終就以105比102挺進今年的總冠軍賽。賽後雙方卻險些爆發衝突，高柏鎧疑似不滿海神球員與自家球迷的「互動」，跳出來捍衛主場，不斷朝著對手叫囂，還好最終沒釀成大場面。



海神此役有5人得分上雙，摩爾斯獨攬24分；邱子軒、胡瓏貿各有18分進帳；于煥亞單場三分10投5中包辦17分；克雷格挹注16分。

▲海神于煥亞。（圖／TPBL提供）