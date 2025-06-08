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兄弟3主力缺陣！江坤宇未先發會代打　平野惠一強調出賽數重要性

▲▼ 江坤宇 。（圖／中信兄弟提供）

▲江坤宇 。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

江坤宇在中信兄弟與富邦悍將7日系列賽首戰中，因遭觸身球退場。儘管賽前仍坦言手部腫脹未消，卻於9局意外上場代打，引發外界熱議。總教練平野惠一坦言，「出賽數」這個數字，確實會對選手有所影響。

平野惠一在賽後曾說，希望讓江坤宇增加出賽場次；8日再度說明，他強調，這一場出賽的差異可能會影響部分紀錄，也能讓江坤宇延續本季全勤出賽的紀錄。他舉例說道：「999場出賽和1000場出賽，還是有差別。季末看到打擊率是2成99或3成，也會讓人有不同感受。」

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以自己過去球員與教練的經驗為例，平野表示：「有時候就差一個打席，可能會影響年度獎項的爭取，或是無法完成某個重要紀錄。身為總教練，當然會為選手爭取出賽機會。」

雖然選手本身可能不太在意出賽數字，但平野認為，自己看過太多相似案例，因此總是提前預判與規劃。「不是只有昨天，未來隨時有機會都會安排他上場，去年也做過類似的事。」

目前江坤宇出賽46場，全勤紀錄持續中，是否與這一因素有關？對此平野給予肯定答覆，並透露：「他預計下週二可正常出賽。」

另外，針對鄭浩均術後復出首戰投滿5局的表現，平野也表示：「希望他能為下一次做好準備。」

兄弟由林吳晉瑋蹲捕，平野惠一解釋，高宇杰昨跑壘膝蓋有些不舒服，陳俊秀則挨了觸身球，賽前調動下放王政順，拉上曾頌恩。

關鍵字： 棒球中信兄弟江坤宇平野惠一鄭浩均

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