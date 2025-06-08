悍將主場意外球擊傷小球迷獲全隊簽名球棒　聯盟與球團負擔醫藥費

▲前一戰遭界外球砸中的小球迷已開刀恢復中。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將7日在新莊主場迎戰中信兄弟時，場內發生球迷遭界外球擊中的意外事件。中職聯盟及球團第一時間即刻處理，會長蔡其昌協助轉院安排，富邦悍將球團與兄弟球團都到醫院探視，悍將球團送上全隊簽名球為他打氣。

昨晚於新莊球場遭界外球擊中的小球迷受傷後，在聯盟協助下緊送醫並於今日（8日）清晨完成眼眶底骨折復位手術，眼球部分目前醫生檢查無大礙，但有局部瘀血，仍須持續觀察與追蹤，聯盟與球團持續關心該球迷恢復情形，並負擔所有醫療費用及保險理賠事宜。富邦集團大董第一時間也向家屬及小球迷表達關心並協助醫療事宜。

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悍將球團昨日賽後就前往三總探視小球迷，並先送上全隊簽名球棒慰問，得知小球迷最喜愛的球員是戴培峰及李東洺後，今天中午再帶著培峰和東洺的祝福及球衣等為小球迷打氣。

悍將球團感謝輔大醫院第一時間的急診處理，及內湖三軍總醫院眼科部及急診部醫師完整、迅速的醫療照顧，祝福小球迷早日康復。小球迷也請球團代為轉達感謝各界的關心，期待康復之後再回到球場一起幫球員加油。據了解，中信兄弟球團領隊劉志威也前往醫院探視，期盼小球迷早日康復。