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「維拉諾瓦3劍客」恩師無意執教尼克　哈特：保持退休，教練

▲▼維拉諾瓦大學退役名帥萊特。（圖／達志影像／美聯社）

▲萊特（左）無意執教「維拉諾瓦3劍客」所聚集的尼克。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

隨著尼克解雇總教練席波杜（Tom Thibodeau），多位知名教頭傳出接掌呼聲，其中也包括與球隊多位核心淵源頗深的維拉諾瓦大學退役名帥萊特（Jay Wright）。然而，根據《CBS 體育》報導，萊特並不在球團考慮名單之列，對此前弟子兵、現役尼克主力哈特（Josh Hart）也以幽默方式做出回應。

聽聞萊特確定不會接掌尼克兵符後，哈特於社群媒體上簡潔發文，「保持退休，教練。」此番言論引發外界會心一笑，也顯示他對現況的輕鬆看待。

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哈特與布朗森（Jalen Brunson）、布里吉斯（Mikal Bridges）3人皆曾在維拉諾瓦大學受萊特指導，並於2016年一同奪下NCAA冠軍（布朗森與布里奇斯在2018年再奪一冠），因此當尼克總教練職位出現空缺時，不少人猜測萊特是否可能出山，帶領這批「維拉諾瓦幫」出征NBA。

▲▼維拉諾瓦大學退役名帥萊特。（圖／達志影像／美聯社）

▲萊特曾帶領「維拉諾瓦3劍客」奪下NCAA總冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

然而，萊特自2022年退休後一直對復出興趣缺缺，目前專注於擔任球評與轉播工作，生活輕鬆無壓。《SNY》記者貝格利（Ian Begley）稍早也透露，尼克總裁羅斯（Leon Rose）與萊特私交甚篤，早已清楚對方無意重返教練圈，因而並未列入遴選名單。

目前尼克鎖定的候選人包括獨行俠主帥奇德（Jason Kidd）、巴登霍澤（Mike Budenholzer）、佛蓋爾（Frank Vogel）、馬龍（Michael Malone）與詹金斯（Taylor Jenkins）等具備豐富NBA執教經驗的總教練，球團希望以成熟戰術體系加速衝擊冠軍。

關鍵字： NBA維拉諾瓦萊特哈特布朗森布里奇斯尼克

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