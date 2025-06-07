張仁瑋頂替江坤宇先發游擊平野有期待　轉型多功能爭取出賽

▲兄弟二壘手張仁瑋。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

中信兄弟游擊手張仁瑋本季轉型為多功能角色，截至目前在一軍已守過四個位置。他坦言每個位置都是挑戰，但也希望藉此爭取更多出賽機會。

主戰游擊手江坤宇6日遭到悍將洋投力亞士觸身球擊中手臂，7日未列入先發，由張仁瑋擔任游擊手、排第9棒出賽，這是他本季第二場先發，前一次先發士擔任右外野手，此次則是本季首度先發游擊手。

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總教練平野惠一被問及游擊替補戰力時透露，目前張仁瑋在一軍以多守位為主，因此預計將會有較長時間待在一軍，此次頂替先發是他很好的機會，希望他能好好把握。

本季張仁瑋在一軍出賽紀錄中，外野守備佔6場、游擊2場，二壘與三壘則各1場。他表示，從春訓開始就針對各守備位置進行訓練，除了捕手與一壘之外皆有練習，「希望能爭取上場機會，只要各守位有狀況時，我就能隨時頂替。」

雖然從小主要擔任二壘與游擊，但面對守備位置擴增確實是一大挑戰。張仁瑋坦言：「每個位置都有不同難度，尤其外野，不可能像（宋）晟睿那樣守得那麼好，但我會簡化化，先以『能接到球』為目標。」

在二軍時守備位置相對固定，但一軍須進入全面備戰狀態。他說：「賽前練習會練兩、三個位置，做好萬全準備。」