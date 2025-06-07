運動雲

>

台北市驚奇7分大逆轉闖冠軍戰　曾乙喆球速破140再拚U15

▲台北市挺進冠軍戰，曾乙喆。（圖／記者楊舒帆攝）

▲台北市挺進冠軍戰。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

華南盃青少棒四強賽，台北市上演大逆轉！從1比6落後進入6局下，單局猛攻7分逆轉戰局，包含曾乙喆敲出關鍵的逆轉二壘安打，他更臨危受命登板，成功守住8比6的勝利，挺進冠軍戰。

台北市打線前半段受制於台中市先發投手吳聖智，加上先發投手前兩局遇到亂流，陷入苦戰。關鍵6局下，郭宇恩選到保送，鄭文哲、林品佑接連安打，台中市投手也出現亂流，接連投出兩次保送，讓台北市迎來追分契機，隨後黃子齊、曾乙喆接連掃出二壘安打，一舉逆轉超前。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾乙喆在7局上登板，從右外野移防投手丘，後援1局用34球完成任務，剛好能避免隔場出賽的用球數限制，無失分守住勝利。賽後台北市總教練鄭凱名難掩緊張情緒，直呼「被這批球員感動了」。他坦言台中市守備數一數二，開賽落後很多時，只能鼓勵球員盡力應戰，希望延續台北市進入前二的紀錄。

曾乙喆去年入選U15國家隊，本屆選拔賽打擊陷入低潮，鄭凱名認為他求好心切，想在選訓委員面前表現。他受訪坦言：「壓力有點大，想說平常心發揮，但表現不理想。這支安打也有點幸運，剛打出去時心想『完蛋！沒把握好』，沒想到形成安打真的很開心。」

值得一提的是，曾乙喆投球一年內進步幅度驚人，球速成長至少17公里。鄭凱名透露，他目前最快球速已達142公里。曾乙喆也說：「去年這時候還不到125公里。教練一直鞭策我，在中華隊時也覺得跟不上學長，他們都很頂尖，希望能跟著他們慢慢進步，也受到很大刺激。」雖然球速大幅提升，但他仍自認對打擊較有信心，坦言「投球時好時壞」。

另一場四強賽，新北市以3比1擊敗桃園市，冠軍戰將上演「雙北大戰」。鄭凱名表示：「鼓勵球員不要留下遺憾，要發揮三年來所學。」

▲台北市挺進冠軍戰，曾乙喆。（圖／記者楊舒帆攝）

▲曾乙喆。（圖／記者楊舒帆攝）

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／台南Josh標到「大聯盟開球」資格　花費金額曝光

快訊／台南Josh標到「大聯盟開球」資格　花費金額曝光

平鎮怪物劉任右只花7分力就讓古久保嚇喊：很恐怖！歐力士也點名

平鎮怪物劉任右只花7分力就讓古久保嚇喊：很恐怖！歐力士也點名

悍將3比11不敵兄弟　本季吞30敗寫首見慘況

悍將3比11不敵兄弟　本季吞30敗寫首見慘況

接受陳宇宏道歉　爾曼羅索普貼出合照：情誼始終不變

接受陳宇宏道歉　爾曼羅索普貼出合照：情誼始終不變

超勵志！從工地重返投手丘拚選秀　新北凱撒林鴻祥飆速破150

超勵志！從工地重返投手丘拚選秀　新北凱撒林鴻祥飆速破150

25冠夢碎！喬科維奇法網4強遭辛納橫掃　震撼拋「最終戰」宣言

25冠夢碎！喬科維奇法網4強遭辛納橫掃　震撼拋「最終戰」宣言

網路文章猜測交易案　餅總嚇一跳：已經造成困擾

網路文章猜測交易案　餅總嚇一跳：已經造成困擾

大谷翔平延後第3次Live BP　道奇教頭說明考量

大谷翔平延後第3次Live BP　道奇教頭說明考量

江坤宇「手還是腫的」不排除下周回歸　平野惠一談替補游擊戰力

江坤宇「手還是腫的」不排除下周回歸　平野惠一談替補游擊戰力

劉俊豪閃球釀大局！鋒總：補位是基本問題　張育成狀況每日觀察

劉俊豪閃球釀大局！鋒總：補位是基本問題　張育成狀況每日觀察

【表情說明一切XD】黃狗聽「媽咪抱抱」秒生氣齜牙！

熱門新聞

快訊／台南Josh標到「大聯盟開球」資格　花費金額曝光

平鎮怪物劉任右只花7分力就讓古久保嚇喊：很恐怖！歐力士也點名

悍將3比11不敵兄弟　本季吞30敗寫首見慘況

接受陳宇宏道歉　爾曼羅索普貼出合照：情誼始終不變

超勵志！從工地重返投手丘拚選秀　新北凱撒林鴻祥飆速破150

25冠夢碎！喬科維奇法網4強遭辛納橫掃　震撼拋「最終戰」宣言

讀者回應

﻿

熱門新聞

1即／台南Josh標到「大聯盟開球」資格　金額曝光

2怪物左投出沒！古久保嚇喊：太恐怖！

3悍將3比11又輸！寫史上首見悲慘紀錄

4陳宇宏道歉　爾曼羅索普貼出合照

5從工地重返投手丘！林鴻祥拚選秀

最新新聞

1張仁瑋頂替江坤宇先發游擊平野有期待

2台帛棒球情誼再深化！簽署新版MOU互設辦事處

3葉總看用球變彈　餅總直言再觀察

4台北市大逆轉闖冠軍戰　曾乙喆再拚U15

5教士馬查多：「我正在過著小孩的夢想」

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【辦婚禮也不能錯過球賽】賓客們一起歡呼迎接中華隊勝利～

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

道奇搭雙層巴士封王遊行　大谷翔平用英文感謝球迷

多慧問小孩最愛啦啦隊　聽奶音秒答暗爽藏不住

不可色色！李珠珢場邊調皮　掀起李雅英裙子秒遭反擊XD

領航東區新門戶「南港國際SKY PARK」串聯經濟廊道 國際企業看準潛力搶進

徐若瑄抗癌成功　心態轉變：把心慢下來

【拿披薩手沒空】差點掏槍火拚！ 毒梟被當場壓制

【該放手了】兄弟走向婚姻　我淚眼走進回憶...

【玩躲貓貓】7個月大寶寶見爸突冒出露驚嚇臉XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366