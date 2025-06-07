台北市驚奇7分大逆轉闖冠軍戰　曾乙喆球速破140再拚U15

▲台北市挺進冠軍戰。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

華南盃青少棒四強賽，台北市上演大逆轉！從1比6落後進入6局下，單局猛攻7分逆轉戰局，包含曾乙喆敲出關鍵的逆轉二壘安打，他更臨危受命登板，成功守住8比6的勝利，挺進冠軍戰。

台北市打線前半段受制於台中市先發投手吳聖智，加上先發投手前兩局遇到亂流，陷入苦戰。關鍵6局下，郭宇恩選到保送，鄭文哲、林品佑接連安打，台中市投手也出現亂流，接連投出兩次保送，讓台北市迎來追分契機，隨後黃子齊、曾乙喆接連掃出二壘安打，一舉逆轉超前。

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曾乙喆在7局上登板，從右外野移防投手丘，後援1局用34球完成任務，剛好能避免隔場出賽的用球數限制，無失分守住勝利。賽後台北市總教練鄭凱名難掩緊張情緒，直呼「被這批球員感動了」。他坦言台中市守備數一數二，開賽落後很多時，只能鼓勵球員盡力應戰，希望延續台北市進入前二的紀錄。

曾乙喆去年入選U15國家隊，本屆選拔賽打擊陷入低潮，鄭凱名認為他求好心切，想在選訓委員面前表現。他受訪坦言：「壓力有點大，想說平常心發揮，但表現不理想。這支安打也有點幸運，剛打出去時心想『完蛋！沒把握好』，沒想到形成安打真的很開心。」

值得一提的是，曾乙喆投球一年內進步幅度驚人，球速成長至少17公里。鄭凱名透露，他目前最快球速已達142公里。曾乙喆也說：「去年這時候還不到125公里。教練一直鞭策我，在中華隊時也覺得跟不上學長，他們都很頂尖，希望能跟著他們慢慢進步，也受到很大刺激。」雖然球速大幅提升，但他仍自認對打擊較有信心，坦言「投球時好時壞」。

另一場四強賽，新北市以3比1擊敗桃園市，冠軍戰將上演「雙北大戰」。鄭凱名表示：「鼓勵球員不要留下遺憾，要發揮三年來所學。」

▲曾乙喆。（圖／記者楊舒帆攝）