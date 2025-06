「世代交替」之役3盤激戰奪勝　球王辛納賽後盛讚喬科維奇

▲塞爾維亞傳奇名將喬科維奇(Novak Djokovic)與現任球王辛納(Jannik Sinner)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2025年法國網球公開賽迎來世代交替的重要一役,義大利23歲球王辛納(Jannik Sinner)在台灣時間7日凌晨以6比4、7比5、7比6(3)擊敗賽史3屆冠軍、塞爾維亞傳奇名將喬科維奇(Novak Djokovic);辛納生涯首度挺進法網男單決賽,賽後也給予喬帥滿滿尊重與致意。

????️ "Novak is the best player in the history of our sport." Jannik Sinner opened up after defeating Djokovic to reach the #RolandGarros final. Alcaraz awaits in the ultimate title clash. pic.twitter.com/zZwBANg3OW

「這場比賽對我來說意義非凡,能在大滿貫準決賽對上喬科維奇,真的令人難以置信,我必須拿出最好的表現。」辛納賽後激動表示,「我很高興自己能處理好壓力,也再次證明了他(喬科維奇)是我們所有年輕球員的榜樣。」

Novak Djokovic receives a standing ovation from the crowd after his loss to Jannik Sinner at Roland Garros.



He stops and puts his arms up.



The crowd gives him so much love.



So much respect for this legend.



pic.twitter.com/BqBTPJ5qNb