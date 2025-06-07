「世代交替」之役3盤激戰奪勝　球王辛納賽後盛讚喬科維奇

▲塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）與現任球王辛納（Jannik Sinner）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2025年法國網球公開賽迎來世代交替的重要一役，義大利23歲球王辛納（Jannik Sinner）在台灣時間7日凌晨以6比4、7比5、7比6（3）擊敗賽史3屆冠軍、塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）；辛納生涯首度挺進法網男單決賽，賽後也給予喬帥滿滿尊重與致意。

????️ "Novak is the best player in the history of our sport."



Jannik Sinner opened up after defeating Djokovic to reach the #RolandGarros final. Alcaraz awaits in the ultimate title clash. pic.twitter.com/zZwBANg3OW [廣告]請繼續往下閱讀... June 6, 2025

「這場比賽對我來說意義非凡，能在大滿貫準決賽對上喬科維奇，真的令人難以置信，我必須拿出最好的表現。」辛納賽後激動表示，「我很高興自己能處理好壓力，也再次證明了他（喬科維奇）是我們所有年輕球員的榜樣。」

Novak Djokovic receives a standing ovation from the crowd after his loss to Jannik Sinner at Roland Garros.



He stops and puts his arms up.



The crowd gives him so much love.



So much respect for this legend.



pic.twitter.com/BqBTPJ5qNb — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 6, 2025

這場比賽雖以直落三收場，過程卻跌宕起伏，第3盤中喬科維奇一度在辛納發球局握有3個盤末點，但最終仍無法逆轉戰局；辛納則展現極高穩定性與心理素質，並在決勝的搶7以強勢表現奠定勝局。

「當然我很享受這些時刻，我想這些都是非常罕見又特別的時刻，」辛納談到這場勝利的意義時說，「明天我會休息一天，準備決賽，但我真的很開心，這裡對我來說是一個非常特別的地方。」

▲塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）賽後感謝球迷對自己的支持。（圖／達志影像／美聯社）



賽後辛納也將自己與喬科維奇的生涯對戰紀錄提升至5勝4敗，他在訪談中不斷讚揚這位24座大滿貫冠軍得主對自己成長的重要影響，「我看到他昨天以及前幾天在練球，他做每件事都非常精準，是我們所有人的榜樣，如果這真的是他最後一次參加法網，那我很榮幸能成為這段歷史的一部分。」

辛納最後也回憶年輕時曾在摩納哥與喬科維奇一同訓練，並從中獲益良多，「我非常幸運年輕時就能和他一起練球，在摩納哥我們練了很多次，每次我問他問題，他都很誠懇地回答。」