「世代交替」之役3盤激戰奪勝　球王辛納賽後盛讚喬科維奇

▲塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）與現任球王辛納（Jannik Sinner）。（圖／達志影像／美聯社）
實習記者胡冠辰／綜合報導
2025年法國網球公開賽迎來世代交替的重要一役，義大利23歲球王辛納（Jannik Sinner）在台灣時間7日凌晨以6比4、7比5、7比6（3）擊敗賽史3屆冠軍、塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）；辛納生涯首度挺進法網男單決賽，賽後也給予喬帥滿滿尊重與致意。
????️ "Novak is the best player in the history of our sport."
Jannik Sinner opened up after defeating Djokovic to reach the #RolandGarros final. Alcaraz awaits in the ultimate title clash. pic.twitter.com/zZwBANg3OW— Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2025[廣告]請繼續往下閱讀...
「這場比賽對我來說意義非凡，能在大滿貫準決賽對上喬科維奇，真的令人難以置信，我必須拿出最好的表現。」辛納賽後激動表示，「我很高興自己能處理好壓力，也再次證明了他（喬科維奇）是我們所有年輕球員的榜樣。」
Novak Djokovic receives a standing ovation from the crowd after his loss to Jannik Sinner at Roland Garros.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 6, 2025
He stops and puts his arms up.
The crowd gives him so much love.
So much respect for this legend.
pic.twitter.com/BqBTPJ5qNb
這場比賽雖以直落三收場，過程卻跌宕起伏，第3盤中喬科維奇一度在辛納發球局握有3個盤末點，但最終仍無法逆轉戰局；辛納則展現極高穩定性與心理素質，並在決勝的搶7以強勢表現奠定勝局。
「當然我很享受這些時刻，我想這些都是非常罕見又特別的時刻，」辛納談到這場勝利的意義時說，「明天我會休息一天，準備決賽，但我真的很開心，這裡對我來說是一個非常特別的地方。」
▲塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）賽後感謝球迷對自己的支持。（圖／達志影像／美聯社）
賽後辛納也將自己與喬科維奇的生涯對戰紀錄提升至5勝4敗，他在訪談中不斷讚揚這位24座大滿貫冠軍得主對自己成長的重要影響，「我看到他昨天以及前幾天在練球，他做每件事都非常精準，是我們所有人的榜樣，如果這真的是他最後一次參加法網，那我很榮幸能成為這段歷史的一部分。」
辛納最後也回憶年輕時曾在摩納哥與喬科維奇一同訓練，並從中獲益良多，「我非常幸運年輕時就能和他一起練球，在摩納哥我們練了很多次，每次我問他問題，他都很誠懇地回答。」
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