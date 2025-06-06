妨礙守備出局　高捷還原當下狀況：沒有觸碰的感覺...

記者王真魚／新北報導

富邦悍將內野手高捷日前在對戰味全龍的比賽中，因一次跑壘與對方三壘手劉基鴻「擦撞」，遭判妨礙守備出局。針對此事，高捷今（6）日賽前受訪還原當時狀況，透露其實當下有避開守備員，「真的沒碰到他。」

當時富邦攻佔一、二壘，林澤彬擊出投手強襲球，球經投手反彈至三壘方向，三壘手劉基鴻準備接球時，與從二壘起跑的高捷發生接觸。裁判第一時間召集討論，隨後進入技術委員室複查畫面並審視規則後，判定高捷構成妨礙守備，宣告出局。

對此判決，高捷表示，「那個球打到的位置真的太尷尬了，剛好就在我跑壘線上。他也有守備的空間，我當下的反應就是能閃就閃遠一點，但剛好就是沒閃過。」

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他強調，自己已經極力避開對方，「因為當下的三壘裁判也是比出safs姿勢，三壘裁判應該知道我沒有碰到，我當下真的就是沒有碰到，可能就是沒有看到，他到底有沒有接到球，但是後面回去，我也有看那個比賽影片，真的有閃過他。」

「可能是視角問題，我真的沒有觸碰的感覺。」他坦言，自己打球到現在也是第一次碰到這狀況，「下次會知道怎麼做，那一局也是我們攻勢的一局，死在壘上造成球隊的傷害有點大。」

未來若再遇類似狀況，高捷表示，會記得這次的經驗，「當下沒想太多，現在知道了，以後能閃就閃，因為守備員要處理球，我們當跑者就是要盡量避免製造出局，想辦法留在壘包上。」他笑稱，「可能這種狀況在規則上算是一個bug。」

▲高捷 。（圖／富邦悍將提供）