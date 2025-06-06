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王牌弗萊德6局力保不失　洋基完封守護者避免連敗

▲洋基王牌左投弗萊德（Max Fried）今天繳出6局無失分的優質好投。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基王牌左投弗萊德（Max Fried）今天繳出6局無失分的優質好投。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間6日上午，紐約洋基主場交手克里夫蘭守護者，條紋軍靠著王牌左投弗萊德（Max Fried）繳出6局僅被敲1安、無失分的優質先發外加昔日MVP強打貝林傑（Cody Bellinger）挹注賽季第9轟的好表現下，以4比0完封守護者，成功止住前役落敗的頹勢。

上周在道奇體育場遭遇個人本季首敗後，弗萊德本戰誓言反彈，並以實際表現兌現「絕不讓相同情況再次發生」的承諾。弗萊德在首局雖然耗費28球，但總能穩住局面力保不失，比賽中他一度連續解決11名打者，全場一共投了103球，其中62球為好球，優秀的直球與絕佳的變化球路也讓弗萊德成功壓制對手，繳出優質先發。

「上一次讓領先溜走，我這場就是專注守住比分，」弗萊德賽後說道，「能夠回到主場，也是新的月份，我希望用一場好比賽做出起點。」

打線方面，貝林傑在4局上半於右外野成功撲接弗萊（David Fry）一記深遠飛球，阻止對方形成長打；隨後在下半局面對守護者先發右投塞科尼（Slade Cecconi）轟出兩分砲，助條紋軍2比0先馳得點。

比賽後段貝林傑與奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）在7局下半各添兩支帶有打點的一壘安打，為洋基奠定勝基。「這裡真的很有趣，球迷的能量很棒，讓我更想拚命搶球、做好每個守備，」貝林傑賽後提及。

▲昔日MVP強打貝林傑（Cody Bellinger）、王牌左投弗萊德（Max Fried）。（圖／達志影像／美聯社）

▲昔日MVP強打貝林傑（Cody Bellinger）於4局下半開轟，助洋基2比0先馳得點。（圖／達志影像／美聯社）

目前弗萊德戰績8勝1敗，1.78防禦率是自1984年尼可羅（Phil Niekro）以1.73開季以來，洋基投手在前13場先發中的最佳數據，極其優秀的表現也讓守護者主帥沃特（Stephen Vogt）大大稱讚，「我們讓他投了很多球，但就是無法串連上壘，很難擊中他的球。」

關鍵字： 紐約洋基克里夫蘭守護者弗萊德

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