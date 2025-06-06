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德保拉自行退場惹議　王建民苦笑：難免會嚇到

記者王真魚／新北報導

中信兄弟洋投德保拉4日對戰樂天桃猿先發僅投2局就因傷退場，寫下中職生涯最短先發紀錄。退場過程中，德保拉未等投手教練王建民上丘確認，便逕自走回休息室，引發球迷熱議。對此，王建民今（6）日回應表示，當下確實有些錯愕，但也理解選手的狀況。

「每個人碰到這種情況一定都會嚇到。」至於有沒有生氣？王建民苦笑稱，「還好啦，就是稍微錯愕一下而已。」他也表示，錯愕的原因在於當下不曉得發生什麼狀況，「不知道是不是打到他的手還是怎樣。」

對於德保拉當天的投球內容，王建民認為表現受限於當時的天氣與場地狀況，「那天下雨，球一度濕滑，比賽也中斷很久，對控球確實有影響，他沒辦法把球穩定控制到想要的位置上。」

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今年，都能看到王建民一對一協助德保拉進行調整，對此他表示那是例行工作，「其實都差不多，去年也是會幫助他，滿正常的，就是賽前固定調整。」

德保拉的退場舉動，總教練平野惠一稍早表示，球團內部將會討論懲處，至於懲處內容為何，還需要討論。

王建民則未多加評論，僅表示目前以了解德保拉的傷勢狀況為優先，他笑著打趣回應，「等一下再看看他。」

王建民稍早則進一步透露，剛剛得知是肩膀檢查有稍微拉傷。是否跳過下次輪值，他說，今天僅進行短距離傳球，會持續觀察狀況。

▲▼德保拉未等投手教練王建民確認換投便逕自退場 。（圖／截自CPBL.TV）

▲德保拉未等投手教練王建民確認換投便逕自退場 。（圖／截自CPBL.TV） 
 

關鍵字： 中信兄弟德保拉王建民中職退場

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