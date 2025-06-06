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選秀狀元怎麼選？台鋼雄鷹擬兩版本應對　劉東洋親曝考量

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，林家正。（圖／記者李毓康攝）

▲林家正。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／桃園報導

2025年中華職棒選秀將於6月30日舉行，報名截止日為6月19日，旅美捕手林家正是否投入選秀備受外界關注。雖然不少球迷引頸期盼他返台，不過據了解，林家正立場不變，所屬經紀公司展逸也已表示，目前他專注於美職賽季，沒有其他想法。

林家正去年世界12強賽表現亮眼，當時身為自由球員時就引發中職多隊關注。握有今年選秀狀元籤的台鋼雄鷹，更表達高度興趣，領隊劉東洋與總教練洪一中都公開表示，若林家正選擇返台，不僅對球隊，更對整個中職環境將是一大助益。

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然而，隨著林家正今年加盟運動家、投入中職選秀的可能性越來越低。不過，台鋼方面仍不排除任何可能性，持續進行多方模擬與評估。

領隊劉東洋受訪時表示，「現在包含家正這個選項，還是在做全面評估當中，因為選秀還有一個月。」

他進一步指出，「（選秀）人選上有家正的版本，跟沒有家正的版本，球隊內部還是持續模擬各種可能性，人選怎麼選，都在思考當中。」

台鋼雄鷹作為聯盟新軍，選秀的策略與方向將影響未來建隊藍圖。究竟要著重高中內野中線與捕手潛力股，還是鎖定大學即戰力投手？劉東洋透露，「這部分最近都密集跟教練團和球探開會，目前有幾個重點人選在觀察。不只是第一輪，後面的順位怎麼選，也都會在這一個月內持續討論。」

劉東洋也坦言，作為成軍不久的球隊，選秀策略必須更全面性思考，「畢竟我們成軍才2年，要針對特定位置選人比較沒有本錢，就像洪總講的，我們每個位置都缺，比較難去挑選特定位置。」

▲▼台鋼雄鷹開訓領隊劉東洋。（圖／記者楊舒帆攝）

▲台鋼雄鷹領隊劉東洋。（圖／記者楊舒帆攝）

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