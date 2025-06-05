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二軍／林暉盛再見保送　樂天延長賽10比9氣走兄弟

▲▼林暉盛 。（圖／中信兄弟提供）

▲林暉盛 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟二軍5日對戰樂天桃猿二軍，猿隊先發陳克羿6局續投遇亂流，單局出現6次保送，包括1次觸身球，讓兄弟該局狂灌6分逆轉，不過猿隊9下攻下3分追平，兩隊打進延長賽，10局下，兄弟林暉盛登板，先是遭曾冠傑安打追平，滿壘又對劉子杰投出保送，讓桃猿10比9勝出。

此戰打得你來我往，桃猿4局下攻下8人次，靠3支安打串連加上對手失誤，一口氣攻下4分先馳得點。

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陳克羿前5局壓制兄弟，只被敲2安打，1次四壞球保送，但6局續投控球大走鐘，面對8人次投出5次四壞球保送，另有1次觸身球，劉昱言2出局後接手，被張士綸、胡孟智敲安後，終於製造滾地球阻斷對方猛烈攻勢。兄弟在該局添6分逆轉。

6局下，邱勝宥適時安打幫助桃猿將比數追至1分。不過馬鋼7局上再敲長打，以及許庭綸8局適時安打，比數擴大至8比5。

9局下，兄弟換投鄧朝駿，劉子杰、呂承諺先後上場代打，都敲出關鍵安打，其中呂承諺擊出二壘長打貢獻2分打點追平比數。兄弟換上第7任投手林暉盛，三振解危，比賽進入延長賽。

10局上，徐紹予擊出安打率兄弟9比8領先。下半局，林暉盛續投，接連被敲安追平，1出局後對陳佳樂投出觸身球，滿壘局面雖三振蔡鎮宇，但對劉子杰投出再見保送，桃猿擠回致勝分。

關鍵字： 棒球比賽中信兄弟樂天桃猿延長賽

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