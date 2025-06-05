運動雲

>

鄭品紳犀利滑球吸球探目光！AI助攻學習孫易磊、徐若熙霸氣思維

▲▼ 鄭品紳 。（圖／棒協提供）

▲鄭品紳 。（圖／棒協提供）

記者王真魚／桃園報導

2025年玉山盃青棒賽今（5日）上演驚奇戰局，高雄市以7比8不敵宜蘭縣，本屆首場賽事就爆冷門。宜蘭在4局灌進5分追平比數，第5局趁高雄市失誤與高飛犧牲打攻下關鍵致勝分，把高雄強投蘇嵐鴻逼上場救火，原先準備「打卡下班」的球探們也再度舉起測速槍。

眾家球探焦點鎖定高雄市高二強投鄭品紳，他以先發身分出戰，雖僅投2局退場，面對9人次被敲3支安打，送出3次三振，僅失1分，最快球速來到146公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名海外球探指出，鄭品紳的滑球極具潛力，「他能將滑球投到132公里，未來應是他主要武器，如果直球品質再提升，會是非常有發展性的投手。」

在鄭品紳退場後，宜蘭也趁高雄市牛棚不穩開啟反攻、製造大局，甚至超前比分讓原本今天休息的蘇嵐鴻登板，此時場邊球探們再度上班，紛紛拿起測速槍。蘇嵐鴻6局上場，被敲1安無失分，球速最快149公里，均速落在146公里，今年高三的他，目標放在旅外。

鄭品紳賽後受訪表示，「其實今天沒有到最好，但感覺比前陣子好一些，那時候有些疲勞，球感也沒這麼順，今天感覺還不錯，只是控球位置不太理想。」他坦言，自己從高二開始逐漸察覺到球探的關注，「一開始還不太適應，但後來慢慢能調整心態了。」

鄭品紳提到，升上高二後，最大進步在於心態與投球機制。他透露曾到Basepara貝思沛拉棒球學校、狀猿運動訓練室加強訓練，也在學校教練石弘傑指導下優化投球動作，機制更穩定、球速提升，「高一結束時球速約141公里，上次的王貞治盃有測到150公里。」

談到欣賞的投手，鄭品紳笑說，「我喜歡場上有霸氣的投手，像是孫易磊、徐若熙，常看他們影片，沒事也會問ChatGPT，如果是他們，會怎麼想。」他也會打電話向長安國中學長陳睦衡、徐翔聖請教投球心法。

鄭品紳透露，希望未來有機會挑戰旅外，無論美國或日本都不設限，「主要還是看自己造化。」他坦言高二時期壓力一度很大，但透過閱讀《冠軍心理學》等書籍、向學長學習，逐漸學會轉念，「要知道只有夠強的人才會受到這樣的待遇，所以要學著享受。」

鄭品紳進一步指出，高一期間遇上疫情，媽媽鼓勵他多閱讀，也因此培養出閱讀興趣，「現在真的很喜歡看書。」他也表示，未來希望在控球與變化球穩定度方面再提升。

關鍵字： 青棒宜蘭高雄鄭品紳球探玉山盃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

獨行俠送狀元籤到馬刺？ESPN震撼交易模擬　兩大世代天才聯手

獨行俠送狀元籤到馬刺？ESPN震撼交易模擬　兩大世代天才聯手

古林睿煬側腹一年傷2次　王建民分析可能原因

古林睿煬側腹一年傷2次　王建民分析可能原因

Kobe遺孀被爆懷孕！對象小16歲　本人曬「蕾哈娜迷因圖」回應

Kobe遺孀被爆懷孕！對象小16歲　本人曬「蕾哈娜迷因圖」回應

中信兄弟簽下新洋投　「黃勝」披上18號戰袍

中信兄弟簽下新洋投　「黃勝」披上18號戰袍

道奇教頭送上驚喜　「粉紅保時捷」要給大谷翔平女兒

道奇教頭送上驚喜　「粉紅保時捷」要給大谷翔平女兒

德保拉意外傷退寫生涯最短先發　球團回應左手臂不適

德保拉意外傷退寫生涯最短先發　球團回應左手臂不適

57年最老！38歲喬科維奇挺進法網4強　超狂41拍來回展強大意志

57年最老！38歲喬科維奇挺進法網4強　超狂41拍來回展強大意志

中職選秀倒數！林家正動向仍受關注　經紀公司：專注現在球季

中職選秀倒數！林家正動向仍受關注　經紀公司：專注現在球季

桌協3點道歉收場「根本大勝利」　結局讓網嘆：戲散了一切照舊

桌協3點道歉收場「根本大勝利」　結局讓網嘆：戲散了一切照舊

兄弟新洋投已抵台　平野看過練投：資訊還不太夠

兄弟新洋投已抵台　平野看過練投：資訊還不太夠

【偶遇龜仙人】在路上看到有人幫鳥龜洗澡？

熱門新聞

獨行俠送狀元籤到馬刺？ESPN震撼交易模擬　兩大世代天才聯手

古林睿煬側腹一年傷2次　王建民分析可能原因

Kobe遺孀被爆懷孕！對象小16歲　本人曬「蕾哈娜迷因圖」回應

中信兄弟簽下新洋投　「黃勝」披上18號戰袍

道奇教頭送上驚喜　「粉紅保時捷」要給大谷翔平女兒

德保拉意外傷退寫生涯最短先發　球團回應左手臂不適

讀者回應

﻿

熱門新聞

1獨行俠送狀元籤到馬刺？美媒震撼模擬

2古林側腹傷2次　王建民分析可能原因

3Kobe遺孀被爆懷孕！本人回應了

4中信兄弟簽新洋投　「黃勝」18號

5道奇教頭驚喜　要給大谷翔平女兒

最新新聞

1鄭品紳吸球探目光！問AI學孫易磊思維

2眾球探看鄭品紳！蘇嵐鴻救火登板

3李勛傑95藏兄弟情　李立威追隨選秀

4印度板球隊重大踩踏悲劇！

5壓制打線主因　羅伯斯：大都會配球

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

多慧問小孩最愛啦啦隊　聽奶音秒答暗爽藏不住

李雅英幫富邦Angels排身高XD　珠珢第二高馬上糾正站姐姐旁

【比扯鈴還扯】學生見「超短線扯鈴」傻眼　老師靈活示範還能繞腳

粉絲暖叮嚀「多愛自己」 惹哭趙露思：妳故意的！

【這種畢典怎麼輸】大腿炸裂！男同學短裙上身熱舞　目光無法從大腿移開啊 #善化高中

周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了

【我才是第三者QQ】看到爸爸來接！女兒秒舉雙手燦笑媽媽傻眼

秦漢&謝盈萱黑色笑話時間
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366