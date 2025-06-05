鄭品紳犀利滑球吸球探目光！AI助攻學習孫易磊、徐若熙霸氣思維

▲鄭品紳 。（圖／棒協提供）

記者王真魚／桃園報導

2025年玉山盃青棒賽今（5日）上演驚奇戰局，高雄市以7比8不敵宜蘭縣，本屆首場賽事就爆冷門。宜蘭在4局灌進5分追平比數，第5局趁高雄市失誤與高飛犧牲打攻下關鍵致勝分，把高雄強投蘇嵐鴻逼上場救火，原先準備「打卡下班」的球探們也再度舉起測速槍。

眾家球探焦點鎖定高雄市高二強投鄭品紳，他以先發身分出戰，雖僅投2局退場，面對9人次被敲3支安打，送出3次三振，僅失1分，最快球速來到146公里。

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一名海外球探指出，鄭品紳的滑球極具潛力，「他能將滑球投到132公里，未來應是他主要武器，如果直球品質再提升，會是非常有發展性的投手。」

在鄭品紳退場後，宜蘭也趁高雄市牛棚不穩開啟反攻、製造大局，甚至超前比分讓原本今天休息的蘇嵐鴻登板，此時場邊球探們再度上班，紛紛拿起測速槍。蘇嵐鴻6局上場，被敲1安無失分，球速最快149公里，均速落在146公里，今年高三的他，目標放在旅外。

鄭品紳賽後受訪表示，「其實今天沒有到最好，但感覺比前陣子好一些，那時候有些疲勞，球感也沒這麼順，今天感覺還不錯，只是控球位置不太理想。」他坦言，自己從高二開始逐漸察覺到球探的關注，「一開始還不太適應，但後來慢慢能調整心態了。」

鄭品紳提到，升上高二後，最大進步在於心態與投球機制。他透露曾到Basepara貝思沛拉棒球學校、狀猿運動訓練室加強訓練，也在學校教練石弘傑指導下優化投球動作，機制更穩定、球速提升，「高一結束時球速約141公里，上次的王貞治盃有測到150公里。」

談到欣賞的投手，鄭品紳笑說，「我喜歡場上有霸氣的投手，像是孫易磊、徐若熙，常看他們影片，沒事也會問ChatGPT，如果是他們，會怎麼想。」他也會打電話向長安國中學長陳睦衡、徐翔聖請教投球心法。

鄭品紳透露，希望未來有機會挑戰旅外，無論美國或日本都不設限，「主要還是看自己造化。」他坦言高二時期壓力一度很大，但透過閱讀《冠軍心理學》等書籍、向學長學習，逐漸學會轉念，「要知道只有夠強的人才會受到這樣的待遇，所以要學著享受。」

鄭品紳進一步指出，高一期間遇上疫情，媽媽鼓勵他多閱讀，也因此培養出閱讀興趣，「現在真的很喜歡看書。」他也表示，未來希望在控球與變化球穩定度方面再提升。