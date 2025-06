弗里曼看傻！阿隆索超大號全壘打　單場5打點並列國聯打點王

▲阿隆索今日單場雙響炮,貢獻5分打點。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

大都會重砲阿隆索(Pete Alonso)今(5)日作客道奇一役猛轟2發全壘打、豪取5分打點,率隊以6比1大勝道奇,個人賽季累積打點數達53分,追平小熊外野手鈴木誠也,並列國聯打點王。

本場比賽阿隆索擔任「第4棒、一壘手」,首局1出局、一壘有人時,面對道奇先發投手岡索林(Tony Gonsolin)的第1球滑球出棒,將球轟向右外野看台,擊出個人本季第13轟,大都會首局即攻下3分。

Pete Alonso's 2-run shot gives him 50 RBI on the season! pic.twitter.com/AXH4jgR4b8 — MLB (@MLB) June 5, 2025

到了8局上,大都會靠保送與觸身球攻佔一、二壘且無人出局,阿隆索逮中道奇第4任投手盧托斯(Ryan Loutos)的伸卡球,炸裂一支飛行距離達447英尺(約136.2公尺)的超大號左外野3分砲,這一轟幫助球隊擴大領先至6比0,而擊出的瞬間,超遠的飛行距離也讓對手弗里曼(Freddie Freeman)驚呆。

Pete Alonso CRUSHES his second home run of the night and doubles the @Mets lead! ????‍❄️ pic.twitter.com/vAgmo6VZzg — MLB (@MLB) June 5, 2025

Freddie Freeman was in awe of where Pete Alonso's second homer of the night landed pic.twitter.com/nWDu9KjWFH — SNY Mets (@SNY_Mets) June 5, 2025

除了阿隆索的雙響砲,先發投手坎寧(Griffin Canning)也繳出6局無失分的精采表現,2人攜手帶領大都會擊敗道奇,並在本季對戰中取得4勝2敗的優勢。

賽後阿隆索開心表示,「能贏球真的很開心。」他也透露,第1轟的打席是在等待滑球,「我當時在等自己想要的球,結果真的來了。」第2轟則是轉為主動攻擊,「那球在我鎖定的區域,我打中了。」。

目前大都會力拚季後賽門票,阿隆索也喊話,「希望能逐一擊敗每支球隊,打進季後賽並拿下世界大賽冠軍。」

根據MLB官網記者藍斯(Sarah Langs)指出,阿隆索此戰是生涯第11場單場至少5打點的比賽,打破了前隊長萊特(David Wright)所保持的大都會隊史紀錄。