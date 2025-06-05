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弗里曼看傻！阿隆索超大號全壘打　單場5打點並列國聯打點王

▲▼大都會阿隆索。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿隆索今日單場雙響炮，貢獻5分打點。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

大都會重砲阿隆索（Pete Alonso）今（5）日作客道奇一役猛轟2發全壘打、豪取5分打點，率隊以6比1大勝道奇，個人賽季累積打點數達53分，追平小熊外野手鈴木誠也，並列國聯打點王。

本場比賽阿隆索擔任「第4棒、一壘手」，首局1出局、一壘有人時，面對道奇先發投手岡索林（Tony Gonsolin）的第1球滑球出棒，將球轟向右外野看台，擊出個人本季第13轟，大都會首局即攻下3分。

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到了8局上，大都會靠保送與觸身球攻佔一、二壘且無人出局，阿隆索逮中道奇第4任投手盧托斯（Ryan Loutos）的伸卡球，炸裂一支飛行距離達447英尺（約136.2公尺）的超大號左外野3分砲，這一轟幫助球隊擴大領先至6比0，而擊出的瞬間，超遠的飛行距離也讓對手弗里曼（Freddie Freeman）驚呆。

除了阿隆索的雙響砲，先發投手坎寧（Griffin Canning）也繳出6局無失分的精采表現，2人攜手帶領大都會擊敗道奇，並在本季對戰中取得4勝2敗的優勢。

賽後阿隆索開心表示，「能贏球真的很開心。」他也透露，第1轟的打席是在等待滑球，「我當時在等自己想要的球，結果真的來了。」第2轟則是轉為主動攻擊，「那球在我鎖定的區域，我打中了。」。

目前大都會力拚季後賽門票，阿隆索也喊話，「希望能逐一擊敗每支球隊，打進季後賽並拿下世界大賽冠軍。」

根據MLB官網記者藍斯（Sarah Langs）指出，阿隆索此戰是生涯第11場單場至少5打點的比賽，打破了前隊長萊特（David Wright）所保持的大都會隊史紀錄。

關鍵字： MLB阿隆索鈴木誠也小熊道奇大都會

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