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東體瞄準9人選秀！朱盟動向受矚、天花板林立？教頭看好首輪

▲東體朱盟。（圖／學生棒聯提供）

▲東體朱盟。（圖／學生棒聯提供）

記者王真魚／桃園報導

玉山盃今天開打，台東縣今推出「綠島潛水艇」陳世展先發，主投5局狂飆6K壓制對手，率隊7比2勝出開紅盤。以東體為主的台東縣，這次陣容面臨換血，部分高三主力因超齡未參賽，總教練陳峰岳進一步透露，在這次應屆畢業生當中，應會有9位球員投入中職選秀，其中備受矚目的游擊好手朱盟，雖仍等待旅外發展的機會，但投入選秀的可能性極高。陳峰岳看好他一旦確定報名，有望在首輪就獲得球團青睞。

在今年玉山盃當中，陳峰岳透露，3位投手李育朋、陳世展以及黃宇昇都會報選秀，其中陳世展稍早受訪透露已經繳交報名表。

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李育朋預料是本屆稀有的左投，若進入職棒可能定位在中繼。陳峰岳表示，他先前因為腰傷有休息一陣子，不過近期有明顯進步，「均速本來掉到135、136公里，聯賽後有回到138甚至超過142公里。」

他進一步指出，李育朋在控球方面也進步很多，包括壘上有人與打者對決，都能掌控住場面，把失分降到最低，「這是他在今年進步最多的地方。」

陳峰岳表示，若無意外，今年將有9名選手報名中職選秀。除了參加玉山盃的3名主力外，他進一步點名另外3名因超齡無法參賽的選手，看好他們獲得球團青睞，包括內野手朱盟、李立威與捕手余新喆。

▲高中木棒，東體李育朋。（圖／學生棒聯提供）

▲高中木棒，東體李育朋。（圖／學生棒聯提供）

其中朱盟更是本屆備受矚目的游擊好手之一，整體評價名列前段班。儘管未參加玉山盃，據了解，他今日仍現身球場，接受國外球團測試。

對於朱盟的動向，陳峰岳坦言，確實知道仍有國外球團對他有興趣、找他測試，但仍不排除留在國內，「在選秀報名截止之前，兩邊都會慎重考慮。」

朱盟若確定投入選秀，陳峰岳看好在首輪就被挑走，「大家對他的評價是運動能力很好，又是守中線的選手，天花板比較有想像空間。」他進一步透露，「有聽說他的守備模板是馬傑森，攻擊能力有機會成為像林立那樣的打者。」

關鍵字： 玉山盃台東縣高中生中職選秀朱盟

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