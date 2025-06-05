綠島潛水艇啟航！陳世展已報選秀　看林智勝曾有全壘打王之夢

▲陳世展 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

玉山盃今天開打，台東縣首戰交手花蓮縣，派出主力「綠島潛水艇」陳世展先發，主投5局飆出6K失2分，總教練陳峰岳直言今天雖然有遇到一些危機，但都能及時把節奏拉回來。陳世展今年自高三畢業，確定投入中職季中選秀。

陳世展此戰先發5局被敲4支安打，前4局完全壓制對手，僅因隊友一次失誤讓對方上壘，5局上小遇亂流，接連被敲安打，加上自己發生投手犯規，讓對方追回2分，不過在關鍵時刻仍送出三振凍解跑者。

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台東縣在2局就靠對方投球不穩，選到3次保送，加上張硯呈適時安打，單局攻下3分先馳得點；5局又一波攻勢，打下8名人次，4支安打串連再添3分擴大領先，終場7比2勝出。

陳峰岳表示，面對第一場就是派出最好的投手，「陳世展今天幾個搶好球數的用球都相當省，整體有控制比賽節奏，尤其面對壘上有人狀況時，都能及時回穩，避免大局，讓球賽優勢都站在我們。」

對於陳世展高三進步最多地方，陳峰岳認為關鍵在於球速提升，以及三振率增加，「他過往是偏向丟給打者打的下勾投手類型，投給對方打，再讓守備處理。升上高三後，球速提升了，搭配他的配球，三振率又提升，投手丘上更有侵略性。」

陳世展在王貞治曾對桃園完封，陳峰岳也相信對他未來很有幫助，「平鎮打者是全國數一數二，面對很棒的打者，他展現很好的壓制力。」

對於5局被記一個投手犯規，陳峰岳直言，裁判稍微嚴格一點，「他本來就會用節奏、出手快速或是抬腳節奏擾亂打者，那一局幾個守備也沒有處理好，但他有馬上回穩，剛好他用球數也到了就讓他退場。」

陳世展今年已確定報名選秀，他透露已經繳交報名表，「從國中開始看到綠島學長林吳晉瑋挑戰職棒，從小就一直對職棒相當嚮往。」他笑稱，小時候看到林智勝在12強開轟，還曾想當全壘打王，如今自己則是投球為主，「沒辦法這也是緣分。」





▲台東縣玉山盃首戰開紅盤 。（圖／記者王真魚攝）

對於今天的表現，陳世展自認還OK，「 前面用球數有點多，感覺球路被對手掌握到，守備這邊沒有處理好，對自己來說有影響到一點，但最後有解決掉危機，表現算不錯，有做到教練給的任務。」

他也強調，自己沒有刻意追求三振，「其實從高二升上來，自己身體有變壯，球威、球速還有尾勁都有訓練，但三振率提高這方面，其實沒有特別強求，只是想讓對方打不好，速差投出來、控球做好，三振自然就會出來，沒有特別去想。」

陳峰岳認為，陳世展是滿聰明的投手，過往球速沒那麼快，但善用投球節奏，製造速差以及進壘位置讓打者打不好，「現在球速上來之後，更能夠造成揮空。」

陳世展近期也會透過影片研究投球，「最近一直有在參考黃子鵬、陳宇宏、張喜凱這些在中職的下勾、側投投手，從中找出他們的細節，結合在一起，找出好的東西。」

陳世展已經繳交選秀報名表，對於輪次期待？他強調平常心，「有（獲得青睞）就好，因為我覺得就是一個舞台，讓我更進化、能夠證明自己，職棒是從小到大的夢想，我也想要精進自己，幫助球隊拿到勝利。」