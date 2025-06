喬科維奇強勢晉級法網4強　茲韋列夫坦言：他被低估了

▲茲韋列夫(Alexander Zverev)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

法國網球公開賽男單8強,塞爾維亞傳奇名將喬科維奇(Novak Djokovic)展現頂尖實力,以4比6、6比3、6比2、6比4逆轉擊敗德國名將茲韋列夫(Alexander Zverev),挺進生涯第51場大滿貫4強,持續朝創紀錄的第25座大滿貫冠軍邁進。喬帥贏得這場勝利後,也讓茲韋列夫無奈坦言,「他被低估了。」

Novak Djokovic wins a 41 shot rally against Zverev at Roland Garros



What. On. Earth.







pic.twitter.com/dULpllORGr