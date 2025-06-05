喬科維奇強勢晉級法網4強　茲韋列夫坦言：他被低估了

▲茲韋列夫（Alexander Zverev）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

法國網球公開賽男單8強，塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）展現頂尖實力，以4比6、6比3、6比2、6比4逆轉擊敗德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev），挺進生涯第51場大滿貫4強，持續朝創紀錄的第25座大滿貫冠軍邁進。喬帥贏得這場勝利後，也讓茲韋列夫無奈坦言，「他被低估了。」

Novak Djokovic wins a 41 shot rally against Zverev at Roland Garros



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「說真的，我認為他現在有點被低估了，」茲韋列夫賽後受訪時說道，「很多人已經不把他列入競爭行列，但他今年在澳網擊敗艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），在這裡也贏了我，忘了他的年齡吧，這些都是任何球員都值得驕傲的成績。」

面對這位2屆ATP年終總決賽冠軍，喬科維奇展現出戰術多樣性與比賽經驗，特別是在第4盤盤末，接連運用小球戰術撕裂茲韋列夫的防線，展現出對場地與比賽節奏的精準掌握。

「我最後一局幾乎每一分都打小球，」喬科維奇表示，「你可能在電視上看不出來，但今天場上有一側風勢很強，必須打得更用力，因此改變節奏變得很關鍵。」

在4比6先丟首盤後，喬科維奇迅速調整節奏，逐步掌控比賽，面對茲韋列夫開局強勢與低溫變化帶來的挑戰，喬帥靈活運用底線抽擊與小球戰術，有效破解茲韋列夫的穩定打法。

「第一盤太陽還沒完全下山，我還能靠發球與正拍得分，」茲維列夫談及比賽時說，「但天氣轉冷後，我就很難打出致勝球了，喬科維奇後來找到了解法，我幾乎不知道該怎麼從底線贏得一分。」

▲塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）。（圖／達志影像／美聯社）



隨著這場勝利，喬科維奇將在4強賽交手現任球王辛納（Jannik Sinner），雙方過往交手紀錄為4勝4負，但喬科維奇近三次皆吞敗，將面臨不小挑戰。

目前正處於9連勝狀態的喬科維奇，也將爭取自2023年美網以來的首座大滿貫冠軍，「像今晚這樣的比賽，就是我仍然熱愛競爭、堅持比賽的理由。」