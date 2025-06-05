運動雲

>

喬科維奇強勢晉級法網4強　茲韋列夫坦言：他被低估了

▲茲韋列夫（Alexander Zverev）。（圖／達志影像／美聯社）

▲茲韋列夫（Alexander Zverev）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

法國網球公開賽男單8強，塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）展現頂尖實力，以4比6、6比3、6比2、6比4逆轉擊敗德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev），挺進生涯第51場大滿貫4強，持續朝創紀錄的第25座大滿貫冠軍邁進。喬帥贏得這場勝利後，也讓茲韋列夫無奈坦言，「他被低估了。」

「說真的，我認為他現在有點被低估了，」茲韋列夫賽後受訪時說道，「很多人已經不把他列入競爭行列，但他今年在澳網擊敗艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），在這裡也贏了我，忘了他的年齡吧，這些都是任何球員都值得驕傲的成績。」

面對這位2屆ATP年終總決賽冠軍，喬科維奇展現出戰術多樣性與比賽經驗，特別是在第4盤盤末，接連運用小球戰術撕裂茲韋列夫的防線，展現出對場地與比賽節奏的精準掌握。

「我最後一局幾乎每一分都打小球，」喬科維奇表示，「你可能在電視上看不出來，但今天場上有一側風勢很強，必須打得更用力，因此改變節奏變得很關鍵。」

在4比6先丟首盤後，喬科維奇迅速調整節奏，逐步掌控比賽，面對茲韋列夫開局強勢與低溫變化帶來的挑戰，喬帥靈活運用底線抽擊與小球戰術，有效破解茲韋列夫的穩定打法。

「第一盤太陽還沒完全下山，我還能靠發球與正拍得分，」茲維列夫談及比賽時說，「但天氣轉冷後，我就很難打出致勝球了，喬科維奇後來找到了解法，我幾乎不知道該怎麼從底線贏得一分。」

▲塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）。（圖／達志影像／美聯社）

隨著這場勝利，喬科維奇將在4強賽交手現任球王辛納（Jannik Sinner），雙方過往交手紀錄為4勝4負，但喬科維奇近三次皆吞敗，將面臨不小挑戰。

目前正處於9連勝狀態的喬科維奇，也將爭取自2023年美網以來的首座大滿貫冠軍，「像今晚這樣的比賽，就是我仍然熱愛競爭、堅持比賽的理由。」

關鍵字： ATP法網喬科維奇茲韋列夫

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

古林睿煬側腹一年傷2次　王建民分析可能原因

古林睿煬側腹一年傷2次　王建民分析可能原因

Kobe遺孀被爆懷孕！對象小16歲　本人曬「蕾哈娜迷因圖」回應

Kobe遺孀被爆懷孕！對象小16歲　本人曬「蕾哈娜迷因圖」回應

獨行俠送狀元籤到馬刺？ESPN震撼交易模擬　兩大世代天才聯手

獨行俠送狀元籤到馬刺？ESPN震撼交易模擬　兩大世代天才聯手

道奇教頭送上驚喜　「粉紅保時捷」要給大谷翔平女兒

道奇教頭送上驚喜　「粉紅保時捷」要給大谷翔平女兒

德保拉意外傷退寫生涯最短先發　球團回應左手臂不適

德保拉意外傷退寫生涯最短先發　球團回應左手臂不適

57年最老！38歲喬科維奇挺進法網4強　超狂41拍來回展強大意志

57年最老！38歲喬科維奇挺進法網4強　超狂41拍來回展強大意志

兄弟新洋投已抵台　平野看過練投：資訊還不太夠

兄弟新洋投已抵台　平野看過練投：資訊還不太夠

桌協3點道歉收場「根本大勝利」　結局讓網嘆：戲散了一切照舊

桌協3點道歉收場「根本大勝利」　結局讓網嘆：戲散了一切照舊

觀察德保拉狀況有落差　古久保幫陳晨威連續安打加油

觀察德保拉狀況有落差　古久保幫陳晨威連續安打加油

遭一軍國手嘲諷？富邦除役混血投手長文發聲　被當小丑看待

遭一軍國手嘲諷？富邦除役混血投手長文發聲　被當小丑看待

秦漢&謝盈萱黑色笑話時間

熱門新聞

古林睿煬側腹一年傷2次　王建民分析可能原因

Kobe遺孀被爆懷孕！對象小16歲　本人曬「蕾哈娜迷因圖」回應

獨行俠送狀元籤到馬刺？ESPN震撼交易模擬　兩大世代天才聯手

道奇教頭送上驚喜　「粉紅保時捷」要給大谷翔平女兒

德保拉意外傷退寫生涯最短先發　球團回應左手臂不適

57年最老！38歲喬科維奇挺進法網4強　超狂41拍來回展強大意志

讀者回應

﻿

熱門新聞

1古林側腹傷2次　王建民分析可能原因

2Kobe遺孀被爆懷孕！本人回應了

3獨行俠送狀元籤到馬刺？美媒震撼模擬

4道奇教頭驚喜　要給大谷翔平女兒

5德保拉傷退　球團回應左手臂不適

最新新聞

1衛少可能轉戰海外？歐洲球隊已報價

2喬科維奇強勢晉級法網4強

3傑尼獅主題日　鳳小岳與壓克力柿子開唱台南

4選秀倒數！林家正動向仍受關注

5美媒預測雷霆6戰奪NBA總冠軍

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

多慧問小孩最愛啦啦隊　聽奶音秒答暗爽藏不住

李雅英幫富邦Angels排身高XD　珠珢第二高馬上糾正站姐姐旁

【比扯鈴還扯】學生見「超短線扯鈴」傻眼　老師靈活示範還能繞腳

粉絲暖叮嚀「多愛自己」 惹哭趙露思：妳故意的！

周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了

【這種畢典怎麼輸】大腿炸裂！男同學短裙上身熱舞　目光無法從大腿移開啊 #善化高中

【我才是第三者QQ】看到爸爸來接！女兒秒舉雙手燦笑媽媽傻眼

【猜中店員年齡被請客 ! 】可愛女生一個人吃海底撈被請客 超幸運!
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366