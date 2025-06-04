風波延燒！爾曼羅索普澄清並非影射富邦　喊話外界停止揣測

▲爾曼羅索普 。（圖資料照／富邦悍將提供）

記者王真魚／綜合報導

台伊混血投手爾曼羅索普日前遭富邦悍將釋出後，於社群媒體發文抒發情緒，透露曾遭到一名一軍、曾入選中華隊的球員嘲諷，形容自己像「被丟來丟去的小丑」，引發外界關注與大量揣測。由於他先前效力於富邦悍將，引起部分球迷臆測該名球員為富邦隊內成員，爾曼今（4）日再度發文澄清，強調並非針對富邦球員，呼籲外界停止猜測，避免更多無辜者受到波及。

爾曼表示，他在富邦期間與隊友相處愉快，「富邦的兄弟們對我都非常好，我在球隊的期間也過得很開心」，對於自己先前發文可能造成前隊友及球團被誤會，他深感抱歉。

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事件起因於他被釋出後，接連發布兩篇限時動態，一篇感嘆，「那些已經取得一些成就的人，總是會把那些沒有成就的人當成小丑。」另一篇則公開與某位球員的私訊對話截圖，內容顯示對方針對他遭釋出的消息冷嘲熱諷，引發爾曼不滿，直言：「不要拿別人一直努力的事情來嘲笑。」

他進一步表示，面對外界批評他可以承受，但若是來自曾視為朋友的人，就難以釋懷。儘管如此，他仍強調不會公開該球員身份，但希望透過事件提醒社會與球界，「請不要嘲笑每一個在自己認為重要的事情上努力的人。」

爾曼最後表示，會繼續在棒球這條路上努力，也感謝大家的關心。他再次懇請外界不要再臆測當事人身份，讓事件能夠平息，避免更多無辜者受到波及。