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西班牙「小蠻牛」連3年闖法網4強　本季紅土20勝1敗拚連霸

▲▼西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲連3年闖法網4強。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲連3年闖法網4強。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

世界排名第2的西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）今（4）日凌晨出戰法網男單8強賽，碰上帶傷上陣的美國好手保羅（Tommy Paul），僅花1小時42分鐘就以6比0、6比1、6比4直落三晉級，連續3年挺進4強。他也成為自2021年「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）後，首位以「衛冕者」身份連2年打進4強的男子選手。

保羅本屆賽事受腿部與腹肌傷勢困擾，此戰右大腿纏著厚繃帶應戰，他坦言，「我狀況沒那麼好，開賽就知道自己跑不動。」面對狀態極佳的艾卡拉茲，幾乎無還手之力。「小蠻牛」前兩盤僅花52分鐘打完，致勝分23比5碾壓，最終全場40個致勝分、僅13次非受迫失誤，展現火燙手感。

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「今天就是那種你覺得每一球都會進、每一拍都是致勝分的日子，打起來信心滿滿，毫無畏懼。」艾卡拉茲賽後還提到大滿貫賽保存體力的重要性，「越少待在場上，越能為後面賽事儲備體力，今天的表現不能更完美了。」

▲▼西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲連3年闖法網4強。（圖／達志影像／美聯社）

艾卡拉茲本季紅土戰績20勝1敗，累積35勝與3座冠軍，他4強賽將對上義大利第8種子穆塞蒂（Lorenzo Musetti），後者以6比3、3比6、6比4、6比3擊退美國15種子蒂亞弗（Frances Tiafoe），生涯首度挺進大滿貫賽4強。

雙方最精彩一球出現在第3盤第6局，兩人都上演「極限角度」救球，穆塞蒂最後以背對球網的反拍斜線致勝球贏得滿場喝彩。蒂亞弗在第3盤末段出現一次失誤遭破發，氣勢一洩千里無法回穩，最終敗下陣來。

值得一提的是，保羅與蒂亞弗是繼2003年阿格西（Andre Agassi）之後，首度有美國男子選手打進法網男單8強，可惜兩人最終都沒能挺進4強。自阿格西在1999年奪得法網冠軍後，美國男子選手在法網對上世界前10好手，戰績僅1勝60敗。　

關鍵字： 網球法國網球公開賽Carlos AlcarazTommy PaulLorenzo MusettiFrances Tiafoe

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