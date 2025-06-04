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賈吉本季大爆發！重談世界大賽失誤願承擔壓力　曝終身洋基決心

▲▼洋基賈吉；天使菊池雄星。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基賈吉。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美聯兩屆MVP得主亞倫．賈吉（Aaron Judge）正打出生涯最驚人的球季，帶領紐約洋基站穩美聯龍頭寶座。近日接受《USA TODAY》獨家專訪，他暢談過去世界大賽的失誤陰影、洋基生涯的壓力與榮耀，展現一位隊長的成熟與風範。

賈吉本季打擊率高達.387，21轟、50打點，OPS達到1.242，領先全大聯盟。以4日（台灣時間）賽前基準，他在近162場出賽累積62轟、155打點、437壘打數，是自1932年名人堂球星Jimmie Foxx以來的唯一紀錄。洋基板凳教練奧斯瑪斯（Brad Ausmus）甚至笑說：「應該讓他升到另一個聯盟！」

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談到去年世界大賽G5接球失誤導致球隊士氣崩盤，賈吉坦言：「我應該接住那球。但這就是比賽的一部分，我只能承擔並面對下一個play。」這起失誤不只被球迷記住，整個冬天賈吉都聽著人們談論那次失誤，還被做成像美式足球掉球那樣的迷因。甚至有些道奇球員也取笑洋基的崩盤。「你能怎麼辦呢？」賈吉說。「大家就是會想談、想批評。它已經發生了，發生了，誰也改變不了。」

「在洋基打球，每天都是全國關注。球迷要求你每場都得表現最好。」賈吉說，這樣的壓力是他選擇留下的原因，「這就是我該屬於的地方。」身為隊長，賈吉也是更衣室的精神支柱，無論是新加入的貝林傑（Cody Bellinger）或陷入低潮的隊友，他總是第一時間伸出援手。甚至在季末親自發訊息招募高斯密特（Paul Goldschmidt）入隊，高斯密特說：「是亞倫讓成為洋基球員這件事變得那麼有價值。他是你會想加入這支球隊的最大原因之一。」

文中指出，賈吉雖然已經33歲，但考慮到他每年都在進步，他看不出有什麼理由不能一直保持高水準，直到滿頭白髮。他嚴格訓練，聘請全年無休的私人廚師，並維持良好身體狀態，以應對長達162場的例行賽，甚至希望一路堅持到10月。

2022年賽季前賈吉曾拒絕洋基2.135億美元報價，後來吸引巨人、教士開出更高金額，但他最終仍以9年3.6億美元合約留在洋基。他說：「我絕不會拿這一切去交換任何東西，我是洋基人。」

賈吉談到最欣賞的選手並非自己，而是普荷斯（Albert Pujols）與卡布雷拉（Miguel Cabrera）等老將：「那些才是真正的打擊藝術家。」他也自許如NFL傳奇布雷迪（Tom Brady）一樣，年年進化、打到40歲不成問題。名人堂球星傑克森（Reggie Jackson）盛讚：「他是洋基的最佳代言人，是棒球的門面。」

關鍵字： 賈吉洋基美聯壓力隊長

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