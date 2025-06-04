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遭一軍國手揶揄？被富邦除役混血投手長文發聲、被當小丑

▲台鋼雄鷹測試會投手爾曼羅索普。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹測試會投手爾曼羅索普。（圖／台鋼雄鷹提供）

體育中心／綜合報導

富邦悍將於昨（3）日宣布將台灣與伊朗混血投手爾曼羅索普除役，消息曝光後不久，爾曼便在個人社群媒體上發文，語氣激動地表示自己遭到一位一軍及中華隊球員揶揄，甚至形容自己「像是被丟來丟去的小丑」。

悍將在4月底投手戰力受傷兵困擾時期，重新簽回伊朗混血投手爾曼羅索普，成為合約所屬球員。羅索普曾兩度參加中職選秀未獲青睞，2023年8月以自主培訓身份加盟富邦，但僅在二軍登板兩場，共投3局，被敲3安失1分，防禦率3.00。他此次回到悍將，沒有一軍出賽紀錄，在二軍僅出賽一場，對台鋼投0.1局失1分。

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遭釋出後，爾曼羅索普在社群發出兩篇貼文，引發外界關注。第一篇寫道：「那些已經取得了一些成就的人，總是會把那些沒有成就的人當成小丑。」

另一篇IG限動則是與某位球員的私人對話截圖，該對話中對方針對除役新聞留言「這個一定要看，好可惜，他夢碎了」，爾曼回應：「你想怎樣？你幹嘛要一直這樣嗆我？」對方則回應，「覺得可惜 還沒見到你」。兩人持續對話「我把你當朋友就是一直給你羞辱的嗎」、「我他嗎（媽）哪一句是羞辱」「我把你當朋友就是一直給你羞辱的嗎？」

爾曼羅索普進一步寫道，對於酸民的批評無所謂，但被自己當朋友的人長期冷嘲熱諷，才是真正讓人難過的事。他提到：「我祝你在一軍每次都有好表現，永遠不會下二軍，都不會受傷，棒球路順順利利。開玩笑可以，麻煩有個限度。不要拿別人一直努力的事情來嘲笑。我不是你每次都能有好表現，都是教練的主力，可以被選秀指名，可以在一軍，可以打中華隊。」並提到自己雖非出身菁英體系，卻放棄學業、努力從自培進入職棒，卻換來被當成「用完即丟的衛生紙，丟來丟去的小丑。」

他坦言，「打棒球明明就是一件開心的事情，但棒球隊是有這樣的文化，不可能球打得好就覺得自己高人一等了吧。」

爾曼最後強調，不會公開那位球員的身份，但希望看到的人能將這樣的訊息傳遞給身邊的人，「請跟他說不要這樣，不要去嘲笑每一個在自己認為很重要的事上努力的人。」

▲台鋼雄鷹測試會投手爾曼羅索普。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲爾曼羅索普發長文。（圖／爾曼羅索普IG限動）

關鍵字： 棒球除役爭議球員社群

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