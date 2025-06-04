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NBA教頭難當！4個月3人被炒　尼克悍將「率先發聲」感謝席波杜

▲▼尼克布朗森、哈特、總教練席波杜。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈特在席波杜體系下打出生涯巔峰，率先發聲感謝教頭。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

尼克資深名帥席波杜（Tom Thibodeau）成為今年3月以來，第3位被開除的NBA總教練，他本季率隊打進睽違25年的東區冠軍賽，無奈6戰遭淘汰，儘管獲「紐約之王」布朗森（Jalen Brunson）表態力挺，席波杜依舊丟掉飯碗，陣中悍將哈特（Josh Hart）率先發聲，「永遠感激，謝謝你。」

繼灰熊3月解僱數次帶隊挺進季後賽的教頭詹金斯（Taylor Jenkins）、金塊4月炒掉冠軍主帥馬龍（Mike Malone）後，尼克也在東區冠軍賽之旅告終後僅3天，開除了本季例行賽率隊拿下51勝的總教練席波杜，NBA教練儼然成為「風險最高」的工作之一。

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在席波杜確定走人後，紐約悍將哈特率先發聲，「永遠感激，謝謝你。」他在2022-23賽季中被交易到紐約，成為席波杜麾下的重要成員。在席波杜執教期間，哈特打出生涯代表作，場均能砍11.3分、8.7籃板、4.8助攻，本季更寫下隊史最多大三元紀錄，成為隊史近50年來首位在季後賽完成大三元的球員。

除了現役球員致意，演藝圈資深尼克迷斯蒂勒（Ben Stiller）也發文表示，「我是席波杜的粉絲。他讓這支球隊重新振作起來，總是全力以赴並尋求進步。我永遠感激他讓尼克重返競爭行列，讓球隊變得有話題、有希望、有贏球文化。謝謝你，Thibs教練。」

▲▼尼克總教練席波杜。（圖／達志影像／美聯社）

▲席波杜5季帶領尼克226勝，打進東區決賽卻仍遭開除。（圖／達志影像／美聯社）

尼克傳奇前鋒歐克利（Charles Oakley）也在第一時間表達遺憾，他在席波杜還是助教時就與他共事，他直言，「我不知道還有誰能比他做得更好，這訊息真的讓人難過，我很喜歡Thibs。」

席波杜自2020年接掌兵符以來，5季留下226勝174敗的例行賽戰績、24勝23敗的季後賽成績，本季更帶隊打進睽違25年的東區決賽。

隨著尼克教頭位子出現空缺，外界開始熱議繼任人選，前NBA防守悍將世界和平（Metta World Peace）搶先毛遂自薦。他雖僅在尼克短暫效力1季，但身為皇后橋社區出身的紐約人、自聖若望大學出道的首輪選秀球員，他公開表示願意接掌總教練之位，為家鄉球隊奉獻心力。

關鍵字： 籃球NBA紐約尼克Tom ThibodeauJosh HartMetta World Peace

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