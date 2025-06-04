江坤宇破31萬票霸榜：象迷真的厲害！喊話明星賽再搭林靖凱

▲中信兄弟江坤宇。（圖／中信兄弟提供）
記者王真魚／桃園報導
中職明星賽票選截至6月4日零時，中信兄弟游擊手江坤宇以313,471票暫居全聯盟最高票，不僅是所有野手中得票最高，更領先第二名統一獅陳傑憲近3萬票，距離繼2023年再度奪下人氣王寶座越來越近。
江坤宇坦言自己有在關注票選進度，他笑說，「會看一下呀，就會看一下現在大概幾票。」
他曾在2023年以破25萬高票成為新科人氣王，當時與學長王威晨角逐，今年則與「台灣隊長」陳傑憲正面交鋒，兩人原先票數接近，不過經過一週拉鋸後，江坤宇拉開超過28,000票的差距。陳傑憲目前以285,293票排在外野手第一，江坤宇則坐擁超過31萬票的優勢。
再度有機會奪下人氣王，江坤宇謙虛地表示，「其實這個還是要感謝球迷投票。」不過他話鋒一轉，突然笑說，「我有看到傑憲說我很可愛，看到時有會心一笑。我也是覺得傑憲很帥，如果我有票也會投給他！」
兩人交情可以追溯到2023年經典賽，當時江坤宇剛好坐在陳傑憲旁邊，「他也滿照顧我的。」近距離接觸後，江坤宇對這位前輩印象深刻，「真的在他身上看到滿多領袖氣質，我們沒上場時，他也會鼓勵我們，一起喊聲。」
▲統一獅隊陳傑憲。（圖／統一球團提供）
對於「百萬象迷」的投票熱情，江坤宇不吝讚美，「真的是很有毅力，兄弟球迷就是人多嘛，大家都很團結，在投票方面，象迷真的是很厲害，也是滿感謝他們的，沒有他們投票的話，我想這個活動可能不會這麼熱絡。」
回想過去參加明星賽最難忘的場面，江坤宇笑說，「當然是自己參加全壘打大賽。」2023年他首度參加全壘打大賽，最後掛蛋，還因累倒被抬出場。對於今年的全壘打大賽，他直言相當期待魔鷹、張育成兩大重砲同場較勁。
值得一提的是，林靖凱去年因傷缺席明星賽，今年有望重返仲夏盛宴，兩人將有機會久違「合體」連線。江坤宇直言，「去年他受傷，今年歸隊後也回到二壘，很期待可以在明星賽再次搭配啊！」
明星賽各位置最高票（截至4日00時）
|職位
|球員
|得票數
|先發
|徐若熙
|179,335票
|中繼
|伍立辰
|192,152票
|救援
|黃恩賜
|234,653票
|捕手
|高宇杰
|224,424票
|一壘
|許基宏
|271,248票
|二壘
|岳東華
|275,241票
|三壘
|王威晨
|270,464票
|游擊
|江坤宇
|313,471票
|外野
|陳傑憲
|285,293票
|外野
|宋晟睿
|273,278票
|外野
|詹子賢
|215,935票
|指定打擊
|陳俊秀
|225,832票
談到本季打擊狀況，江坤宇坦言遇到一些瓶頸，主要是打擊機制需要微調，「這段時間也有找平野總教練幫忙，和打擊教練一起做一些調整。」
關於平野監督為他施展的「魔法」，江坤宇解釋，主要是做一些打擊上的訓練，「現在擊球內容感覺都算不錯，就是持續修正，尋找更好的感覺。」
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