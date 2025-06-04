江坤宇破31萬票霸榜：象迷真的厲害！喊話明星賽再搭林靖凱

▲中信兄弟江坤宇。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／桃園報導

中職明星賽票選截至6月4日零時，中信兄弟游擊手江坤宇以313,471票暫居全聯盟最高票，不僅是所有野手中得票最高，更領先第二名統一獅陳傑憲近3萬票，距離繼2023年再度奪下人氣王寶座越來越近。

江坤宇坦言自己有在關注票選進度，他笑說，「會看一下呀，就會看一下現在大概幾票。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他曾在2023年以破25萬高票成為新科人氣王，當時與學長王威晨角逐，今年則與「台灣隊長」陳傑憲正面交鋒，兩人原先票數接近，不過經過一週拉鋸後，江坤宇拉開超過28,000票的差距。陳傑憲目前以285,293票排在外野手第一，江坤宇則坐擁超過31萬票的優勢。

再度有機會奪下人氣王，江坤宇謙虛地表示，「其實這個還是要感謝球迷投票。」不過他話鋒一轉，突然笑說，「我有看到傑憲說我很可愛，看到時有會心一笑。我也是覺得傑憲很帥，如果我有票也會投給他！」

兩人交情可以追溯到2023年經典賽，當時江坤宇剛好坐在陳傑憲旁邊，「他也滿照顧我的。」近距離接觸後，江坤宇對這位前輩印象深刻，「真的在他身上看到滿多領袖氣質，我們沒上場時，他也會鼓勵我們，一起喊聲。」

▲統一獅隊陳傑憲。（圖／統一球團提供）

對於「百萬象迷」的投票熱情，江坤宇不吝讚美，「真的是很有毅力，兄弟球迷就是人多嘛，大家都很團結，在投票方面，象迷真的是很厲害，也是滿感謝他們的，沒有他們投票的話，我想這個活動可能不會這麼熱絡。」

回想過去參加明星賽最難忘的場面，江坤宇笑說，「當然是自己參加全壘打大賽。」2023年他首度參加全壘打大賽，最後掛蛋，還因累倒被抬出場。對於今年的全壘打大賽，他直言相當期待魔鷹、張育成兩大重砲同場較勁。

值得一提的是，林靖凱去年因傷缺席明星賽，今年有望重返仲夏盛宴，兩人將有機會久違「合體」連線。江坤宇直言，「去年他受傷，今年歸隊後也回到二壘，很期待可以在明星賽再次搭配啊！」

明星賽各位置最高票（截至4日00時）

職位 球員 得票數 先發 徐若熙 179,335票 中繼 伍立辰 192,152票 救援 黃恩賜 234,653票 捕手 高宇杰 224,424票 一壘 許基宏 271,248票 二壘 岳東華 275,241票 三壘 王威晨 270,464票 游擊 江坤宇 313,471票 外野 陳傑憲 285,293票 外野 宋晟睿 273,278票 外野 詹子賢 215,935票 指定打擊 陳俊秀 225,832票

談到本季打擊狀況，江坤宇坦言遇到一些瓶頸，主要是打擊機制需要微調，「這段時間也有找平野總教練幫忙，和打擊教練一起做一些調整。」

關於平野監督為他施展的「魔法」，江坤宇解釋，主要是做一些打擊上的訓練，「現在擊球內容感覺都算不錯，就是持續修正，尋找更好的感覺。」