「你是不是昨天做壞事？」平野追憶長嶋茂雄獨特幽默

▲中信兄弟總教練平野惠一 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／桃園報導

中信兄弟總教練平野惠一今（3）日在得知日本職棒傳奇人物、讀賣巨人終身名譽監督長嶋茂雄辭世消息後，深切表達哀悼。他回憶2001年來台參加亞錦賽時，長嶋正是當時的監督，兩人曾有一段難忘的互動。

「那場比賽我打了幾個蠻紮實的球，結果都被接殺了，賽後長嶋監督走過來跟我說：你今天打得不錯啊，但是不是昨天做了什麼壞事？要多做好事，這樣打出去的球才會變成安打。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

平野笑著回憶這段往事，他表示，長嶋茂雄總是用獨特的語言風格與選手溝通，觀察細膩，也樂於與不同背景的選手交流，「對於我這樣的選手，他都願意主動來說話，真的非常值得敬重。」

平野進一步說道，「雖然一直不是同一隊，但他為整個棒球界付出了很多。每次遇見他，他總會用那樣溫暖又特別的方式和我互動。對於他的離世，我真的打從心底感到非常遺憾，也非常感謝他。」

除了個人回憶，平野也提到自己接觸棒球的源頭。他表示，父親是家中最早接觸棒球的人，守三壘位置，恰巧又是長嶋的死忠粉絲，「我爸超喜歡他，從小就模仿長嶋的打擊姿勢，所以我一直以來學習的對象正是長嶋。」

「對我們全家來說，長嶋是一位非常令人憧憬的存在，今天聽到這個消息，我想我爸一定很難過。」平野說。