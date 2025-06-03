強森與一朗「51號」共享永久退休榮耀　水手史上首見

▲「巨怪」蘭迪強森（Randy Johnson） 。（圖／達志影像／美聯社）



記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒西雅圖水手隊於3日（台灣時間）宣布，將傳奇左投強森（Randy Johnson）於水手隊時期所穿的背號「51號」於2026年列為永久退休背號。該號碼也是日籍球星鈴木一朗（Ichiro Suzuki）所使用的號碼，雙方成為球隊史上首對共享同一號碼永久退休的傳奇球員。發表日期正好是約翰森投出隊史首次無安打比賽滿35週年的紀念日。

強森於1988年在博覽會（現國民）隊登上大聯盟，隔年轉戰水手隊，效力10季期間共登板274場，繳出130勝74敗、防禦率3.42，累計2162次三振的成績。1995年更以18勝2敗、防禦率2.48、294次三振的壓制力奪下生涯首座賽揚獎，確立聯盟王牌地位。

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水手隊表示，這項榮譽選在約翰森1990年6月2日對老虎隊投出無安打比賽的35週年公布，具有紀念意義。正式的退休儀式預計將於2026年舉行。

強森離開水手後，2001年水手簽下日本球星鈴木一朗，並由他接手象徵王牌的「51號」球衣。鈴木一朗今年初以壓倒性票數入選美國棒球名人堂，水手隊也隨之將其背號退休。

鈴木一朗曾提到，剛加入水手時便深知51號對西雅圖球迷與球隊的重要性，「若自己表現平庸，將會對不起強森，這是一種責任與榮譽。」

鈴木一朗的背號永久退休儀式預計將於2025年8月9日舉行，屆時他也剛完成美國棒球名人堂入選典禮。談到為何選擇這個時機發表永久欠號，約翰森說明：「我非常了解一朗的成就與其重要性，因此不想讓我的事情與他殿堂入選或背號儀式有所重疊。這次的時機選擇，就是為了不搶走屬於他的榮耀。」

截至目前，水手隊的永久欠號包括小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）的「24號」、馬丁尼茲（Edgar Martinez）的「11號」、全聯盟通用的「42號」傑基・羅賓森（Jackie Robinson）以及這次名列雙人表彰的「51號」，展現球團對傳奇球員的致敬與歷史的珍視。馬丁尼茲（Edgar Martinez，11號），以及羅賓森（Jackie Robinson，42號）