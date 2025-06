完全輾壓！　球王辛納擊退俄國名將　強勢晉級法網8強

▲義大利23歲球王辛納(Jannik Sinner)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

法國網球公開賽男單16強,義大利23歲球王辛納(Jannik Sinner)奮戰2小時01分後,成功以6比1、6比3、6比4直落三擊敗俄羅斯名將盧布列夫(Andrey Rublev);辛納將大滿貫連勝紀錄推進至18連勝,風光晉級8強。

在這場重砲對決中,辛納展現驚人的移動能力與戰術判斷,儘管盧布列夫堅持自己的進攻策略偶有佳作,但無奈辛納在這場比賽中幾乎沒有任何犯錯,辛納全場打出25記致勝球,最終也成功挺進個人生涯第3度的法網8強。

Jan on the fact that his opponents are often discouraged against him:



“Being the player causing it, it is a little bit different, the feeling, because I still think things can change quickly. But I appreciate that. It’s a good compliment towards me so I’m happy to be in that… pic.twitter.com/ApZPYfZGq4