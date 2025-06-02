麥寮雙星報名中職選秀　王牌徐磊滑球吸睛、王翾祐三拍子潛力

▲麥寮高中徐磊。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／台北報導

長期受到職棒球探關注的麥寮高中投手徐磊，已於上週決定報名中職選秀。教練吳秉倫透露這項消息，並表示：「他是在王貞治盃之後做出這個決定的，他球速飆到生涯最快146公里。」此外，隊中內野手王翾祐也將投入選秀行列。

徐磊在高中三年間無論在心智或技術方面皆有明顯進步，球速從高一時不到130公里，提升至目前的146公里，進步幅度達15公里。他的滑球與伸卡球表現穩定，儘管身材仍偏單薄，仍具備高度潛力，若加強重量訓練，球速有望突破150公里。吳秉倫表示，徐磊的滑球非常出色，應可排進高三投手前三名，同時也點名三民的蘇嵐鴻、平鎮的哀宥宇，以及東體的李育朋，其滑球表現亦十分優異。

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談到徐磊挑戰職棒的優勢，吳秉倫坦言：「他有不服輸的心態，但也希望他能在遭遇打擊時學會克服。我也建議他多加接觸運動科學訓練，這對他會有幫助。」

至於內野手王翾祐，是一名具備打擊、跑壘與守備能力的「三拍子」好手。吳秉倫指出：「他能勝任內野各個守位，腳程也具有一定優勢。唯一的弱點是，如果固定鎮守三壘或游擊位置，會比較吃力。他的打擊心態積極，對球的掌握度高，出棒速度快，是一位具備廣角打擊能力的選手。」

針對刻意拉打的習慣，是王翾祐需要再修正的部分。不過，吳秉倫也稱讚他個性活潑且自律：「只要有時間他就會主動加強自己訓練。從高一進校起就立志挑戰職棒，當時身高僅160公分，高二時手部曾受傷休養一段時間，但他進行充分的重訓後，高三展現了截然不同的打擊表現。」

吳秉倫補充指出，王翾祐很適合擔任第一棒：「他的擊球率相當不錯，上壘後的破壞力高，具備良好的作戰能力與機動性，拚勁與態度都很棒。唯一的缺點是情緒較易受到場上表現影響，若能更沉著穩定，將能發揮更大潛力。」