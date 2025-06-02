強碰古林睿煬！　曾封鎖MLB衛冕軍道奇的阪神王牌引球迷關注

▲阪神王牌才木浩人。（圖／翻攝自X／TigersDreamlink）



實習記者胡冠辰／綜合報導

日本職棒交流戰即將開打，現正以太平洋聯盟龍頭之姿奔馳的日本火腿鬥士隊，也迎來關鍵18戰的全新挑戰；台灣強投古林睿煬將代表火腿擔任6月3日對戰阪神虎的交流戰首戰先發，阪神則將推派王牌投手才木浩人掛帥主投，引起廣大球迷關注。

才木浩人於2016年被阪神虎隊以第3指名選中，2017年首次登上一軍。職業生涯初期才木浩人面臨傷病困擾，2020年接受手肘韌帶移植手術，2021年整季未出賽，才木浩人直到2022年5月才回到支配下。

傷癒歸隊的才木浩人，逐漸成為阪神虎隊強投，2023年才木單季投球局數來到118.2局，投球局數首度破百，繳出8勝5敗、防禦率1.82；隔年2024年才木浩人成績更上一層樓，13勝3敗是他生涯首度單季雙位數勝投，投出3次完封，防禦率1.83。

才木浩人在去年入選日本國家隊征戰12強，曾在預賽對台灣繳出5.2局無失分好投；今年季前在阪神虎與MLB衛冕冠軍洛杉磯道奇進行熱身賽時，才木浩人繳出5局無失分的超級好投全面宰制道奇打線，其中兩度解決大谷翔平，表現令人佩服。

另一方面，根據《體育日本》與《Sponichi Annex》等日媒報導，火腿新庄監督已預先研究中央聯盟各隊影片，為交流戰備戰多時。對於即將先發的古林瑞煬新庄也給予高度期待，「希望他能投出116球的完封或118球的完投。」

火腿隊目前以29勝20敗2和高居太平洋聯盟第一，戰績之所以亮眼，與先發輪值穩健表現密不可分。包含伊藤大海、山崎福也、加藤貴之等主力輪值，均有穩定貢獻，而古林睿煬也在其中逐步站穩一席。

火腿隊盼能在交流戰展開後，繼續維持首位位置，並以「11勝7敗以上」作為階段性目標。總教練新庄剛志透露，如能完成此目標，將有助球隊在聯盟戰重啟後維持強勢態勢，甚至瞄準他執教4年以來的首次聯盟優勝。