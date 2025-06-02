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哈佛商學院攜手味全龍　推動跨文化商業實務合作

▲哈佛商學院攜手味全龍　推動跨文化商業實務合作。（圖／味全龍提供）

▲哈佛商學院攜手味全龍　推動跨文化商業實務合作。（圖／味全龍提供）

味全龍職棒球團近日與哈佛商學院展開一項國際合作計畫，成為其一年級必修課程「FIELD Global Capstone」的合作企業之一。透過歷時數月的線上協作與實地訪查，雙方共同促進跨文化商業實務交流，展現台灣職棒在國際舞台上的多元價值。

哈佛商學院「FIELD Global Capstone」課程聚焦於培養學生在全球市場中的實務管理與溝通能力。今年共有超過900名學生分赴全球14個國家、14座城市，與156家企業展開沉浸式合作。

味全龍此次提供學生團隊真實營運課題，協助他們進行市場調查、策略發想及商業提案，球團主管亦透過線上簡報與學生深度互動。5月13日，哈佛師生親臨天母棒球場，進行現地參訪與文化體驗，包括親身感受球場氛圍及參與應援橋段，深入了解台灣職棒文化。

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哈佛商學院教職員表示：「這次合作經驗十分精彩，學生們紛紛表示非常幸運能與味全龍合作，收穫滿滿。」

味全龍球團則指出：「我們很榮幸能與哈佛商學院合作，這不僅是一次寶貴的跨文化交流，更是讓世界看見台灣棒球魅力與職業球團實力的機會。」

▲哈佛商學院攜手味全龍　推動跨文化商業實務合作。（圖／味全龍提供）

▲哈佛商學院攜手味全龍　推動跨文化商業實務合作。（圖／味全龍提供）

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