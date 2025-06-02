大谷翔平、賈吉都熄火！山本由伸遭狙擊吞敗　道奇3比7不敵洋基

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇於2日（台灣時間）主場迎戰洋基，日籍投手山本由伸僅投3.2局失4分，創下本季最短登板紀錄，無緣收下第7勝，道奇終場以3比7吞敗。大谷翔平單場4打數未敲安打，打擊率下滑至.293。

山本開局即遭多明格茲擊出適時安打失分，並兩度投出四壞球形成滿壘危機，雖順利脫困，首局卻耗費28球。第3局賈吉保送後，遭萊斯轟出中外野2分砲，隨後再被敲安與暴投失第4分。第4局續投後再被擊出安打後退場，僅投3.2局失4分，為本季12場登板以來首度未滿5局退場。

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道奇方面，2局下靠艾德曼（Tommy Edman）陽春砲先馳得點，7局下帕黑斯（Andy Pages）與蒙西（Max Muncy）也分別開轟，連兩戰皆有全壘打演出，將比數追至3比6。洋基9局上再靠梅修（DJ LeMahieu）擊出適時二壘安打追加保險分，終場以7比3收下勝利。

大谷翔平此役表現受限，4打數皆未敲安打，包括一次三振、兩次滾地出局與一次高飛球出局，賈吉則為4打數無安打，選到一次四壞球並跑回1分，打擊率.391。

洋基先發投手萊亞布羅（Ryan Yarbrough）表現穩健，主投6局，被敲4支安打，包含1轟，奪5次三振，失1分，以優質先發內容收下本季第3勝。