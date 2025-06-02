體育署長最後通牒內容曝！限桌協1天內道歉「做不到請集體退出」

▲台灣17歲桌球新星葉伊恬。（圖／翻攝自X／World Table Tennis）

記者游郁香／綜合報導

「桌球教父」莊智淵子弟兵葉伊恬因桌協擅自替她回絕WTT參賽邀約，錯失登上大滿貫賽舞台的機會，事件曝光後引發眾怒，體育署長鄭世忠昨（1）日已發出最後通牒，要求桌協祕書長葉國欽「限期一天內改善」 ，盼他對選手與教練真誠道歉，否則將不排除全面撤換管理階層人事，措辭嚴厲。

莊智淵的17歲愛徒葉伊恬，今年擠進女單世界前百名，是備受期待的桌壇新星，原獲邀參加7月的WTT美國大滿貫賽，未料卻因比賽日程緊接在亞青賽之後，桌協以「優先考量國家榮譽」為由，擅自向WTT回絕參賽邀約，體育署今（2）日將發函暫停桌協所有補助款，並限期改善公開致歉，否則將依國體法第43條撤免秘書長。

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▲莊智淵子弟兵葉伊恬年僅17歲，已擠進女單世界前百名。（圖／翻攝自IG／yeh_yitian）

體育署長給桌協秘書長的「一封信」內容也曝光，開頭就明白告知葉國欽，「 體育署給您『一天』的時間限期改善，並且盼望您真誠公開向選手教練道歉。請慎重考慮。」

內文還提到，「新世代運動管理已經自蔡總統時代開始多年，若桌球協會從理事到管理階層至今仍無法真正理解什麼是以選手為核心的良善治理思維，那麼建議集體退出，體育署不再支持貴會，請讓更能夠與新世代選手教練溝通共識的理事與秘書處成員接手。」