山本由伸本季最短！對洋基3.2局失4分無勝投　防禦率退居聯盟第3

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇2日（台灣時間）在主場繼續陽站洋基，先發投手山本由伸表現不盡理想，未滿4局即退場，不僅錯失爭取第7勝的機會，防禦升至2.39，從聯盟第2降至第3。

山本由伸開賽就遇到亂流，遭葛里沙姆（Trent Grisham）擊出安打，雖然讓賈吉（Aaron Judge）擊成界外飛球出局，但隨後對萊斯（Ben Rice）投出四壞球，形成一、二壘有人局面，接著又被多明格茲（Jasson Domínguez）擊出左外野適時安打失分。儘管他再次投出四壞球形成滿壘，但靠著讓威爾斯擊出二壘滾地球才驚險結束該局，首局便耗費了28球。

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第2局他面對拉梅修再被敲安，但有驚無險地守住局面。不過，第3局形勢急轉直下，開局便保送賈吉，接著遭到萊斯轟出中外野2分砲。隨後他再被接連安打，並出現暴投，讓洋基再添1分，單局合計失3分，球數也迅速累積至77球。

進入第4局，山本對葛斯密特（Paul Goldschmidt）再被擊出安打，雖然成功解決葛里沙姆與賈吉，但最終提前退場。這也是他本季12場登板以來首次未投滿5局。與賈吉的3次對決中，山本讓對方擊出一次內野飛球、一次四壞球與一次中外野平飛球，成績為2打數無安打1保送。

山本前一次登板為5月27日對守護者，當時繳出6局2失分、順利摘下第6勝。賽前他以防禦率1.97排名國聯第2，但這場對洋基失分後防禦率攀升至2.39，退居第3位。他此役僅投3.2局被敲7支安打、投出2次三振，失4分退場。