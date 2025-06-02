莊智淵愛徒葉伊恬遭取消資格爭議始末　體育署要桌協秘書長道歉

▲台灣桌球17歲女將葉伊恬獲邀參加WTT美國大滿貫賽，桌協卻擅自替她回絕邀約，失去參賽資格。（圖／翻攝自IG／yeh_yitian）

記者游郁香／綜合報導

台灣「桌球教父」莊智淵的17歲愛徒葉伊恬，今年擠進女單世界前百名，是備受期待的桌壇新星，獲邀參加7月的WTT美國大滿貫賽，未料卻因比賽日程緊接在亞青賽之後，桌協以「優先考量國家榮譽」為由，擅自向WTT回絕參賽邀約，體育署今（2）日將發函暫停桌協所有補助款，並限期改善公開致歉，否則將依國體法第43條撤免秘書長，《ETtoday新聞雲》 帶您了解事件始末與發展進度。

17歲新星葉伊恬參賽資格遭取消 爭議事件始末

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台灣17歲桌球新星葉伊恬原本獲得世界桌球職業大聯盟（WTT）的邀請，計劃參加7月在美國舉行的最高等級大滿貫賽。然而，她的參賽資格卻因中華民國桌球協會（桌協）的決策而被取消，掀起巨大風波。

▲17歲的葉伊恬已躋身女單世界排名前百名，最佳名次為第87名。（圖／翻攝自X／World Table Tennis）

事件可以追溯至4月下旬，桌協詢問葉伊恬參加6月亞洲青少年桌球錦標賽（亞青賽）的意向。由於葉伊恬已安排參加3站成人國際賽，她的教練莊智淵婉拒了這項徵召。桌協在5月上旬選訓會議中決議，身為黃金計畫選手的葉伊恬必須參加亞青賽，並表態若她不參賽，將向官方申請取消其美國大滿貫賽資格。

莊智淵為保住珍貴的參賽機會，主動讓步，同意葉伊恬參加亞青賽，並承諾留到賽事結束，甚至願意自行負擔因賽程衝突而產生的罰款。然而，桌協秘書長葉國欽態度堅決，執意向WTT回絕美國大滿貫賽的參賽邀約，即使莊智淵多次提出建議，提供相關英文信範本協助桌協向WTT更換名單，最終仍未能挽回參賽資格。

直到大滿貫賽公布參賽名單後，莊智淵才得知桌協寄給WTT的信件內容與其訴求不符，導致更換名單的要求被駁回。這場爭議最終使葉伊恬失去了原本已取得的參賽機會。

▲葉伊恬是「桌球教父」莊智淵的子弟兵，今年表現亮眼。（圖／翻攝自X／World Table Tennis）

桌協5月31日回應4大重點

1. 黃金計畫義務規範

葉伊恬為「114年度黃金計畫選手」及「19歲組青少年國手」，依據國訓中心的規定，黃金計畫選手有義務參加世界、亞洲、世界青少年與亞洲青少年錦標賽等四大賽事，無法任意選擇不參加。

2. 賽程衝突說明

亞青賽：2025年6月26日至7月2日於烏茲別克舉行

大滿貫：2025年7月3日至13日於美國拉斯維加斯舉行

由於亞青賽結束與大滿貫開打時間緊鄰，時間上難以銜接，無法如期赴美參賽，因此協會建議放棄大滿貫，優先代表國家參與亞青。

3. 處理標準一致性

具大滿貫資格的張佑安、郭冠宏兩位選手皆已配合捨棄大滿貫、轉而參加亞青。葉伊恬於報名截止日當天才同意參加亞青，為求公平一致處理，協會最終仍通知WTT取消其大滿貫資格，並由李昱諄遞補。

4. 後續檢討承諾

協會承認此事有爭議，強調是基於國家榮譽不得已的決定，未來將邀集專家學者檢討整體制度與報名流程，以「集思廣益」方式進行優化改善，避免類似爭議再度發生。

體育署6月1日介入並祭出重罰

體育署在接獲陳情後，立即向桌協了解情況，並指出桌協應尊重選手意願，協助爭取參賽，而非直接拒絕WTT的邀請。體育署對桌協的處理方式表示不滿，要求其公開道歉並負起責任。

為懲戒桌協，體育署宣布將暫停所有補助款，並要求限期改善及道歉，否則將依《國民體育法》撤免秘書長葉國欽。體育署強調，未來運動部成立後，將以強化利害關係人的參與為改革重點，杜絕類似事件再次發生。

對於體育署長鄭世忠積極了解此次事件始末，並公開表態重視選手權益與制度問題，莊智淵表達感謝。他指出，此事件凸顯選訓制度仍有檢討與改革空間，呼籲持續推動制度透明與治理優化；同時也提醒在改革過程中應審慎考量基層選手與訓練體系的實際需求，避免因個別失職行為波及整體訓練環境與資源運作。

▲子弟兵葉伊恬參賽資格遭取消，莊智淵寫信給體育署抗議。（圖／翻攝自IG／yeh_yitian）

事件後續及社會關注

此次風波引發社會對體育協會運作及選手權益保障的廣泛關注。桌協是否會依體育署要求進行改革和道歉，將成為事件的關鍵進展。

葉伊恬的母親也公開呼籲桌協承認錯誤、保障選手權益並承諾不再發生類似事件。此事件或將促使台灣體育界進一步檢討選訓制度，推動更公平的管理機制。