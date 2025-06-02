運動雲

>

莊智淵愛徒葉伊恬遭取消資格爭議始末　體育署要桌協秘書長道歉

▲▼台灣桌球17歲女將葉伊恬、莊智淵。（圖／翻攝自IG／yeh_yitian）

▲台灣桌球17歲女將葉伊恬獲邀參加WTT美國大滿貫賽，桌協卻擅自替她回絕邀約，失去參賽資格。（圖／翻攝自IG／yeh_yitian）

記者游郁香／綜合報導

台灣「桌球教父」莊智淵的17歲愛徒葉伊恬，今年擠進女單世界前百名，是備受期待的桌壇新星，獲邀參加7月的WTT美國大滿貫賽，未料卻因比賽日程緊接在亞青賽之後，桌協以「優先考量國家榮譽」為由，擅自向WTT回絕參賽邀約，體育署今（2）日將發函暫停桌協所有補助款，並限期改善公開致歉，否則將依國體法第43條撤免秘書長，《ETtoday新聞雲》 帶您了解事件始末與發展進度。

17歲新星葉伊恬參賽資格遭取消　爭議事件始末

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣17歲桌球新星葉伊恬原本獲得世界桌球職業大聯盟（WTT）的邀請，計劃參加7月在美國舉行的最高等級大滿貫賽。然而，她的參賽資格卻因中華民國桌球協會（桌協）的決策而被取消，掀起巨大風波。

▲▼台灣17歲桌球新星葉伊恬。（圖／翻攝自X／World Table Tennis）

▲17歲的葉伊恬已躋身女單世界排名前百名，最佳名次為第87名。（圖／翻攝自X／World Table Tennis）

事件可以追溯至4月下旬，桌協詢問葉伊恬參加6月亞洲青少年桌球錦標賽（亞青賽）的意向。由於葉伊恬已安排參加3站成人國際賽，她的教練莊智淵婉拒了這項徵召。桌協在5月上旬選訓會議中決議，身為黃金計畫選手的葉伊恬必須參加亞青賽，並表態若她不參賽，將向官方申請取消其美國大滿貫賽資格。

在 Threads 查看

莊智淵為保住珍貴的參賽機會，主動讓步，同意葉伊恬參加亞青賽，並承諾留到賽事結束，甚至願意自行負擔因賽程衝突而產生的罰款。然而，桌協秘書長葉國欽態度堅決，執意向WTT回絕美國大滿貫賽的參賽邀約，即使莊智淵多次提出建議，提供相關英文信範本協助桌協向WTT更換名單，最終仍未能挽回參賽資格。

直到大滿貫賽公布參賽名單後，莊智淵才得知桌協寄給WTT的信件內容與其訴求不符，導致更換名單的要求被駁回。這場爭議最終使葉伊恬失去了原本已取得的參賽機會。

▲▼台灣17歲桌球新星葉伊恬。（圖／翻攝自X／World Table Tennis）

▲葉伊恬是「桌球教父」莊智淵的子弟兵，今年表現亮眼。（圖／翻攝自X／World Table Tennis）

桌協5月31日回應4大重點

1. 黃金計畫義務規範
葉伊恬為「114年度黃金計畫選手」及「19歲組青少年國手」，依據國訓中心的規定，黃金計畫選手有義務參加世界、亞洲、世界青少年與亞洲青少年錦標賽等四大賽事，無法任意選擇不參加。

2.  賽程衝突說明
亞青賽：2025年6月26日至7月2日於烏茲別克舉行
大滿貫：2025年7月3日至13日於美國拉斯維加斯舉行
由於亞青賽結束與大滿貫開打時間緊鄰，時間上難以銜接，無法如期赴美參賽，因此協會建議放棄大滿貫，優先代表國家參與亞青。

3.  處理標準一致性
具大滿貫資格的張佑安、郭冠宏兩位選手皆已配合捨棄大滿貫、轉而參加亞青。葉伊恬於報名截止日當天才同意參加亞青，為求公平一致處理，協會最終仍通知WTT取消其大滿貫資格，並由李昱諄遞補。

4.  後續檢討承諾
協會承認此事有爭議，強調是基於國家榮譽不得已的決定，未來將邀集專家學者檢討整體制度與報名流程，以「集思廣益」方式進行優化改善，避免類似爭議再度發生。

體育署6月1日介入並祭出重罰

體育署在接獲陳情後，立即向桌協了解情況，並指出桌協應尊重選手意願，協助爭取參賽，而非直接拒絕WTT的邀請。體育署對桌協的處理方式表示不滿，要求其公開道歉並負起責任。

在 Threads 查看

為懲戒桌協，體育署宣布將暫停所有補助款，並要求限期改善及道歉，否則將依《國民體育法》撤免秘書長葉國欽。體育署強調，未來運動部成立後，將以強化利害關係人的參與為改革重點，杜絕類似事件再次發生。

對於體育署長鄭世忠積極了解此次事件始末，並公開表態重視選手權益與制度問題，莊智淵表達感謝。他指出，此事件凸顯選訓制度仍有檢討與改革空間，呼籲持續推動制度透明與治理優化；同時也提醒在改革過程中應審慎考量基層選手與訓練體系的實際需求，避免因個別失職行為波及整體訓練環境與資源運作。

▲▼台灣桌球17歲女將葉伊恬、莊智淵。（圖／翻攝自IG／yeh_yitian）

▲子弟兵葉伊恬參賽資格遭取消，莊智淵寫信給體育署抗議。（圖／翻攝自IG／yeh_yitian）

事件後續及社會關注

此次風波引發社會對體育協會運作及選手權益保障的廣泛關注。桌協是否會依體育署要求進行改革和道歉，將成為事件的關鍵進展。

葉伊恬的母親也公開呼籲桌協承認錯誤、保障選手權益並承諾不再發生類似事件。此事件或將促使台灣體育界進一步檢討選訓制度，推動更公平的管理機制。

關鍵字： 桌球莊智淵葉伊恬

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／葉伊恬大滿貫賽資格遭取消！體育署重罰桌協　莊智淵回應了

快訊／葉伊恬大滿貫賽資格遭取消！體育署重罰桌協　莊智淵回應了

讚賞選手從徐若熙身上打5分　平野惠一想提醒二軍球員

讚賞選手從徐若熙身上打5分　平野惠一想提醒二軍球員

兄弟考慮拉上曾頌恩　平野談11局大戰惜敗：有很多瑕疵

兄弟考慮拉上曾頌恩　平野談11局大戰惜敗：有很多瑕疵

莊智淵愛徒葉伊恬遭取消資格爭議始末　體育署要桌協秘書長道歉

莊智淵愛徒葉伊恬遭取消資格爭議始末　體育署要桌協秘書長道歉

桌球新星葉伊恬遭取消WTT大滿貫賽資格　體育署重罰桌協暫停補助款

桌球新星葉伊恬遭取消WTT大滿貫賽資格　體育署重罰桌協暫停補助款

點出徐若熙「難打」關鍵　許基宏：趕快跟古林一樣旅外

點出徐若熙「難打」關鍵　許基宏：趕快跟古林一樣旅外

張育成復出開轟搶鏡！高聖恩、魔鷹雙砲　台鋼1分險勝悍將

張育成復出開轟搶鏡！高聖恩、魔鷹雙砲　台鋼1分險勝悍將

詹子賢改打「戰斧球棒」完成百轟　林智勝跑來說恭喜

詹子賢改打「戰斧球棒」完成百轟　林智勝跑來說恭喜

孫易磊從火腿挑戰美職？大聯盟球探點出優勢與觀察重點

孫易磊從火腿挑戰美職？大聯盟球探點出優勢與觀察重點

蒙古「9人組」賽前10分鐘才趕到　沃許本：休息室不再空蕩蕩

蒙古「9人組」賽前10分鐘才趕到　沃許本：休息室不再空蕩蕩

【跳出局舞舉錯手XD】李珠珢可愛笑出緊急修正

熱門新聞

快訊／葉伊恬大滿貫賽資格遭取消！體育署重罰桌協　莊智淵回應了

讚賞選手從徐若熙身上打5分　平野惠一想提醒二軍球員

兄弟考慮拉上曾頌恩　平野談11局大戰惜敗：有很多瑕疵

莊智淵愛徒葉伊恬遭取消資格爭議始末　體育署要桌協秘書長道歉

桌球新星葉伊恬遭取消WTT大滿貫賽資格　體育署重罰桌協暫停補助款

點出徐若熙「難打」關鍵　許基宏：趕快跟古林一樣旅外

讀者回應

﻿

熱門新聞

1葉伊恬大滿貫賽資格遭取消　莊智淵回應

2從徐若熙打5分　平野想提醒二軍球員

3兄弟考慮拉上曾頌恩　平野談11局大戰惜敗

4莊智淵愛徒葉伊恬遭取消資格爭議始末

5葉伊恬參賽權遭取消　體育署重罰桌協

最新新聞

1孫易磊拚美職？球探點出觀察重點

2莊智淵愛徒葉伊恬遭取消資格爭議始末

3溜馬團隊籃球收效　西亞卡姆稱可奪冠

4拳擊美少女吳詩儀　泰國公開賽奪銀

5遠征蒙古9人組回歸　國王完全體來了

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

滿貫砲差點打到漢神洲際　許基宏笑：我有VIP嗎？

黃博多變化球「手滑多」　平野放心：岳東華找回選球眼

【想不到吧～】#李多慧 想嚇 #口水 卻被拆穿　轉攻 #菲菲 身後意外大成功XD

金曲歌王變金牌選手！　蕭煌奇世壯運柔道直落二奪金

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？

【差點被撞！】孕婦走斑馬線遇黑車不讓！她嚇到往後跳超驚險

高圓圓靠回家補充能量「90%的社交都是消耗」

【老公體驗分娩的感受】痛得緊抓老婆手喊我愛你XD

【吃Buffet最常遇到這種人】見友拿澱粉類+汽水她瘋狂碎念
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366