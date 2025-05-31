李權恩開轟守勝MVP　台北市二連霸奪U12組訓權、個人獎名單出爐

▲台北市二連霸。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

華南盃少棒賽於5月31日舉行冠軍戰，台北市以5比4險勝高雄市，完成二連霸，並取得U12中華隊的組訓權，將由總教練章子健率隊出征今年7月在台南市舉辦的U12世界盃少棒賽。

高雄市在1局上展開猛烈攻勢，陸嘉恩、顏全恩、吳尚澄接連敲出安打攻下2分。台北市1局下則靠李權恩首局首打席開轟，振奮士氣，隨後又靠對方失誤與暴投追平比數。

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3局下，台北市靠林書延的強迫取分攻下超前分，4局下再由李權恩敲出關鍵二壘安打，搭配滾地球推進跑者回本壘，再添1分。高雄市在5局上藉對手守備失誤追回1分，6局上更將比數追近至4比5。兩出局滿壘關鍵時刻，台北市派出主戰捕手李權恩登板關門，對決汪酩適纏鬥11球，最終製造出滾地球出局，守下勝利。

總教練章子健表示：「李權恩是我們最穩定的投手，也是最穩定的捕手，能給投手群帶來安定感。這是他在本屆比賽的首次登板，我們等到最後才讓他上場，這是一場賭注，但我們決定壓上他。」

李權恩本場貢獻2支長打、2分打點與3得分，第一打席就轟出全壘打。他具備大賽經驗，是台北市穩定軍心的重要關鍵。台北市在預賽曾以1比2不敵高雄市，章子健指出：「那場比賽的關鍵是首局補位不確實，這場我們補位做到了，沒有掉不該掉的分數。」

由於台北市已取得LLB少棒資格，因此本次聯隊中有不少東園國小主力未能參加，使整體戰力吃緊，加上從敗部復活難度更高。章子健說：「感謝選手們打完7場比賽幫我們拿下冠軍，五年級的張雨齊、侯東佑撐起重任，讓六年級投手能保留到關鍵戰役上場，這是勝利的關鍵之一。」

李權恩最終也收穫豐富個人獎項，打擊率高達.882，貢獻10分打點，獲選最有價值球員（MVP）。

高雄市最後留下滿壘殘壘，與冠軍擦肩而過。總教練鄭乃介身穿已故父親鄭英俊的30號球衣，他坦言原以為球衣一直收在包包裡，沒想到竟穿上場。「可能爸爸是希望我再努力一點吧。」他說，有不少教練好友傳訊息鼓勵他。

最後一局滿壘時，鄭乃介召集所有跑者與打者，在三壘側蹲下鼓勵隊員：「大家表現很好，冷靜不要冒險，有機會時膽大心細，不要放棄就有機會。」他強調：「雖然結果不如預期，但大家已經很努力了。」

他也看好陸嘉恩、顏全恩有望入選U12國手，兩人守備穩定、攻擊積極，表現相當出色。

個人獎名單如下：

• 打擊獎：李權恩（台北市）打擊率0.882

• 打點獎：李權恩（台北市）打點10

• 全壘打獎：胡誠恩（台東縣）1支

• 投手獎：侯東佑（台北市）10.2局、防禦率0.562

• 最有價值球員獎：李權恩（台北市）

• 教練獎：章子健（台北市）