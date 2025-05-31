大都會勝利方程式？　林多「開轟」球隊戰績25勝0敗

▲林多今天敲出雙響砲。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

大都會今（31）日以4比2擊退洛磯，陣中游擊手林多（Francisco Lindor）再度扮演勝利功臣，全場敲出2發陽春砲，再次證明他是球隊勝利的關鍵密碼。

MLB官方記者莎蘭斯（Sarah Langs）引述《Elias Sports Bureau》的資料指出，自2023年7月10日以來，大都會在林多擊出全壘打的例行賽中保持25戰全勝，創下自1900年以來的第2長連勝紀錄。

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Francisco Lindor leads off for the @Mets with a home run! pic.twitter.com/ijeYmN4twU — MLB (@MLB) May 30, 2025

另外，史上最長紀錄為1951至1953年間道奇球星佛立洛（Carl Furillo）創下的29場，林多與洋基傳奇蓋瑞格（Lou Gehrig）、教士強打卡米尼提（Ken Caminiti）皆為25場，並列歷史第2。

TWO HOME RUNS ON THE NIGHT FOR FRANCISCO LINDOR! pic.twitter.com/dG7Qd7aLJb — SNY (@SNYtv) May 31, 2025

本季林多已敲出12轟，每逢開轟，大都會戰績為10勝0敗。巧合的是，釀酒人好手耶利奇（Christian Yelich）本季同樣在自己開轟的比賽中領軍10連勝，他與林多同樣在今日繳出單場雙響砲，形成另類同步奇緣。

然而，並非每位重砲手都具勝利體質，運動家新星索德斯壯（Tyler Soderstrom）雖有11轟，球隊卻僅2勝6敗；金鶯外野手穆林斯（Cedric Mullins）本季敲出10轟，但球隊在10場比賽中也僅拿下2勝。