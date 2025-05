大都會勝利方程式？　林多「開轟」球隊戰績25勝0敗

▲林多今天敲出雙響砲。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

大都會今(31)日以4比2擊退洛磯,陣中游擊手林多(Francisco Lindor)再度扮演勝利功臣,全場敲出2發陽春砲,再次證明他是球隊勝利的關鍵密碼。

MLB官方記者莎蘭斯(Sarah Langs)引述《Elias Sports Bureau》的資料指出,自2023年7月10日以來,大都會在林多擊出全壘打的例行賽中保持25戰全勝,創下自1900年以來的第2長連勝紀錄。

Francisco Lindor leads off for the @Mets with a home run! pic.twitter.com/ijeYmN4twU