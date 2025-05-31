運動雲

>

大都會勝利方程式？　林多「開轟」球隊戰績25勝0敗

▲▼大都會林多。（圖／達志影像／美聯社）

▲林多今天敲出雙響砲。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

大都會今（31）日以4比2擊退洛磯，陣中游擊手林多（Francisco Lindor）再度扮演勝利功臣，全場敲出2發陽春砲，再次證明他是球隊勝利的關鍵密碼。

MLB官方記者莎蘭斯（Sarah Langs）引述《Elias Sports Bureau》的資料指出，自2023年7月10日以來，大都會在林多擊出全壘打的例行賽中保持25戰全勝，創下自1900年以來的第2長連勝紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，史上最長紀錄為1951至1953年間道奇球星佛立洛（Carl Furillo）創下的29場，林多與洋基傳奇蓋瑞格（Lou Gehrig）、教士強打卡米尼提（Ken Caminiti）皆為25場，並列歷史第2。

本季林多已敲出12轟，每逢開轟，大都會戰績為10勝0敗。巧合的是，釀酒人好手耶利奇（Christian Yelich）本季同樣在自己開轟的比賽中領軍10連勝，他與林多同樣在今日繳出單場雙響砲，形成另類同步奇緣。

然而，並非每位重砲手都具勝利體質，運動家新星索德斯壯（Tyler Soderstrom）雖有11轟，球隊卻僅2勝6敗；金鶯外野手穆林斯（Cedric Mullins）本季敲出10轟，但球隊在10場比賽中也僅拿下2勝。

關鍵字： MLB林多大都會

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／大谷翔平雙響！本季第22轟　5月狂炸15轟平個人單月最多

快訊／大谷翔平雙響！本季第22轟　5月狂炸15轟平個人單月最多

NBA怪物狀元遭控性侵、持槍威脅前女友　今夏恐被鵜鶘交易

NBA怪物狀元遭控性侵、持槍威脅前女友　今夏恐被鵜鶘交易

平鎮6人叩關中職選秀　教頭點名3人有望挑戰前兩輪

平鎮6人叩關中職選秀　教頭點名3人有望挑戰前兩輪

火腿「孫正義」連線啟動！孫易磊首挨轟後回穩助隊奪勝

火腿「孫正義」連線啟動！孫易磊首挨轟後回穩助隊奪勝

挑戰美職不是夢！孫易磊從火腿出發瞄準160公里　球評分析關鍵

挑戰美職不是夢！孫易磊從火腿出發瞄準160公里　球評分析關鍵

道奇傷兵大考驗！主力後援投手整季報銷　教頭證實動TJ手術

道奇傷兵大考驗！主力後援投手整季報銷　教頭證實動TJ手術

滿貫砲差點打到漢神洲際　許基宏笑：我有VIP嗎？

滿貫砲差點打到漢神洲際　許基宏笑：我有VIP嗎？

申皓瑋跑壘「中蛋」突傷退　悍將外野連兩天掛傷號　

申皓瑋跑壘「中蛋」突傷退　悍將外野連兩天掛傷號　

MVP夢幻對決！大谷翔平雙響領道奇8比5勝　與賈吉同局開轟寫歷史

MVP夢幻對決！大谷翔平雙響領道奇8比5勝　與賈吉同局開轟寫歷史

林益全感激老婆默默支持　重談「801旅事件」：處理方式有很多

林益全感激老婆默默支持　重談「801旅事件」：處理方式有很多

【沒車要讓！】「28秒連10車」都不停...　屏東學童站斑馬線苦等

熱門新聞

快訊／大谷翔平雙響！本季第22轟　5月狂炸15轟平個人單月最多

NBA怪物狀元遭控性侵、持槍威脅前女友　今夏恐被鵜鶘交易

平鎮6人叩關中職選秀　教頭點名3人有望挑戰前兩輪

火腿「孫正義」連線啟動！孫易磊首挨轟後回穩助隊奪勝

挑戰美職不是夢！孫易磊從火腿出發瞄準160公里　球評分析關鍵

道奇傷兵大考驗！主力後援投手整季報銷　教頭證實動TJ手術

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／大谷翔平雙響！本季第22轟

2怪物狀元遭控性侵施暴　恐被鵜鶘交易

3平鎮6人報選秀　教頭看好這3人高順位

4孫正義連線啟動！孫易磊首挨轟後回穩

5挑戰美職不是夢！孫易磊從火腿出發

最新新聞

1能投能控！于煥亞獲TPBL年度第六人

2魔神樂7局無失分、李勛傑雙長打剋獅

3曾峻岳二軍挨打丟4分　布坎南5.1局無失分

4MVP李權恩領銜！U12中華隊培訓名單出爐

5「天網」想擴大　郭天信不怕撞牆

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

滿貫砲差點打到漢神洲際　許基宏笑：我有VIP嗎？

黃博多變化球「手滑多」　平野放心：岳東華找回選球眼

【想不到吧～】#李多慧 想嚇 #口水 卻被拆穿　轉攻 #菲菲 身後意外大成功XD

【偷放閃】 #陳冠宇 想和 #郭俊麟 同隊打明星賽！

調皮多慧想嚇口水卻被拆穿　轉攻菲菲身後意外大成功XD

瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！

陳奕求婚成功❤❤❤

【嘻嘻→ 不嘻嘻】狗勾高鐵越獄！車長前來"逮捕"

【真在地美食？】「跳跳猴」外送掉地上撿起裝沒事！　2女工程師見真相怒告

【行走的人間兵器】71歲婦鬼切逆撞BMW！倒地反控：他撞我的
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366