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2球失投都被大谷翔平轟出去　弗萊德無奈：沒打算投高

▲▼洋基弗萊德。（圖／達志影像／美聯社）

▲弗萊德面對大谷翔平2次失投都被逮中。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇大谷翔平今（31）日於主場迎戰洋基一役中火力全開，單場雙響砲率隊以8比5逆轉奪勝。賽後，2發全壘打的苦主、洋基左投弗萊德（Max Fried）坦言，這2球皆為失投所致，並對大谷的實力給予高度肯定，「我原本沒打算把球投那麼高，他真的是個很出色的打者。」

此戰首局，大谷在球隊落後1分時站上打席，面對弗萊德的高位置的伸卡球，他毫不猶豫出棒，將球強拉至中外野左側看台，飛行距離417英呎，打擊初速達105.5英里，角度31度，完成生涯第18支首局首棒全壘打。

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雖然第2打席吞下三振，但來到6局下，大谷再度鎖定一顆偏高的速球，強勁飛球直奔右外野，甚至飛越賈吉（Aaron Judge）跳起的手套，重擊看台，這球初速高達112.5英里，飛行距離383英呎，角度42度，讓主場觀眾再次陷入瘋狂。

弗萊德此役遭大谷雙轟，生涯第2度在同一場比賽中被單一打者擊出2發全壘打，賽後他坦率表示，「那不是我想投的位置，但有時候你就是得接受結果。」

關鍵字： MLB弗萊德大谷翔平道奇洋基

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