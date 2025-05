2球失投都被大谷翔平轟出去　弗萊德無奈：沒打算投高

▲弗萊德面對大谷翔平2次失投都被逮中。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇大谷翔平今(31)日於主場迎戰洋基一役中火力全開,單場雙響砲率隊以8比5逆轉奪勝。賽後,2發全壘打的苦主、洋基左投弗萊德(Max Fried)坦言,這2球皆為失投所致,並對大谷的實力給予高度肯定,「我原本沒打算把球投那麼高,他真的是個很出色的打者。」

此戰首局,大谷在球隊落後1分時站上打席,面對弗萊德的高位置的伸卡球,他毫不猶豫出棒,將球強拉至中外野左側看台,飛行距離417英呎,打擊初速達105.5英里,角度31度,完成生涯第18支首局首棒全壘打。

雖然第2打席吞下三振,但來到6局下,大谷再度鎖定一顆偏高的速球,強勁飛球直奔右外野,甚至飛越賈吉(Aaron Judge)跳起的手套,重擊看台,這球初速高達112.5英里,飛行距離383英呎,角度42度,讓主場觀眾再次陷入瘋狂。

