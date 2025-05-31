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NBA怪物狀元遭控性侵、持槍威脅前女友　今夏恐被鵜鶘交易

▲▼鵜鶘威廉森。（圖／達志影像／美聯社）

▲威廉森被控多次性侵與暴力威脅，甚至持槍指向前女友頭部。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

鵜鶘「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson）近來陷入官司風暴，根據《TMZ》報導，他遭化名「Jane Doe」的前女友指控，在交往期間多次對她施以強暴、綁架、虐待與恐嚇，甚至用槍指著她的頭。案件已於洛杉磯高等法院立案，雙方預計將展開法律攻防。

訴狀內容駭人聽聞，原告聲稱兩人自2018年，威廉森還在就讀杜克大學時開始交往，最早一次性侵事件發生在2020年9月23日，地點為威廉森位於比佛利山莊的住宅。另一起則是在同年10月10日，她準備出門探訪友人時再度遭性侵。

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事後她試圖就醫，但威廉森疑似奪走她的手機與筆電，阻止其求助。「這兩起事件並非孤立，」訴訟中寫道，原告聲稱，威廉森在加州、路易斯安那州與德州等地持續對她施以虐待、強暴與人身攻擊，直至2023年關係結束為止。更令人震驚的是，威廉森多次威脅要讓他的保全「開槍打爆她的頭」，甚至2022年某次在路州的衝突中，將一把上膛的槍口指向她頭部。

▲鵜鶘威廉森、英格雷。（圖／達志影像／美聯社）

▲鵜鶘傳出評估全隊交易價值，威廉森也不是非賣品。（圖／達志影像／美聯社）

原告律師、蘭尼爾律師事務所（The Lanier Law Firm）的泰勒（Sam E. Taylor）對《TMZ》表示，「我們無意在媒體上打這場官司，但我必須說，這是一件極為嚴重的案件，正如我們所提交的訴狀所展現。我們的當事人期待在法庭上尋求正義。」

威廉森方面也透過律師團回應，強調對於此訴訟「極度重視」，並「全盤否認」所有指控。目前案件尚在初期階段，雙方將在法院展開正式攻防。

▲▼鵜鶘「怪物狀元」威廉森。（圖／達志影像／美聯社）

▲威廉森律師團否認所有指控，雙方預計將在法院正式交鋒。（圖／達志影像／美聯社）

就在威廉森官司纏身之際，《雅虎體育》名記者歐康納（Kevin O'Connor）披露，鵜鶘目前陣中沒有任何「非賣品」，正在評估隊上所有球員的交易市場，「他們最終也許仍會保留核心戰力，特別是威廉森，但球團似乎正考慮今夏走上不同的重建路線，視可得機會而定。」

這位「怪物狀元」進入NBA以來屢傳傷病，出賽場次受限，如今又陷入重創形象的司法糾紛，鵜鶘是否願意再度信任他，成為球隊休賽季重大抉擇。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

關鍵字： 籃球NBA紐奧良鵜鶘Zion Williamson

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