大谷翔平也突破不了的牆？賈吉火力太扯Power榜穩坐第一

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

MLB官網29日（台灣時間30日）公布最新一周「打者戰力排名（Power Rankings）」。目前以20轟穩居全聯盟全壘打王的道奇球星大谷翔平，排名第2；而打點數居冠的小熊外野手鈴木誠也，則首度擠進前10，名列第10。

大谷在25日（台灣時間26日）對大都會之戰開啟3場連續開轟，成為本季率先敲出20轟的球員。截至目前，他已出賽54場，打擊率.292、20轟、35打點，OPS高達1.042。不僅全壘打、得分（59分）與長打率（.648）皆為聯盟第一，表現也讓MLB官網直言，「或許他能成為史上第二位連3年獲得MVP的球員。」

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報導指出，「大谷目前以20轟居冠，打擊節奏甚至優於去年敲出54轟的步調。此外，他也已盜壘11次，有望挑戰前所未見的單季『60轟＋30盜』，這種賽季前所未見——但他是大谷翔平，一切皆有可能。」

不過，本周第1名依然由洋基重砲賈吉（Aaron Judge）蟬聯。報導寫道，「對於賈吉的打擊表現，已經不知道還能誇什麼了。」他目前打擊率.391、上壘率.488、長打率.739、OPS達1.227，安打數（81支）也領先全聯盟。若依此節奏持續發揮，有望達成生涯第4次單季50轟，追平大聯盟史上最多紀錄。

另外，鈴木誠也則首度進入此排名。報導指出，「鈴木與阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）、塔克（Kyle Tucker）成為小熊打線的攻擊核心，幫助球隊登上國聯中區首位。」他目前累積14轟、OPS+為152，優質的打擊內容也是他入選的重要關鍵。

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）