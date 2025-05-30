林政華強化體能、調整機制　逐步打出球探期待的天花板

▲林政華。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／綜合報導

樂天桃猿外野手林政華近期從原本的二棒調往九棒，轉換角色後手感回溫，擔任9棒時累計34打數中敲出11支安打，並於5月18日轟出本季第3發全壘打，發揮伏兵價值，也逐步展現出球探當初所看好的潛力。

總教練古久保健二對此安排也給出肯定，「現在把他擺在9棒，整條打線感覺滿好的，暫時就讓他擔任第九棒。不希望太大變動，加上成晉的狀態也慢慢回來了。」這樣的配置讓打線更穩定，也利於戰術操作。

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九棒伏兵回溫 坦言壓力減輕

談到前段棒次調往九棒的差別，林政華坦言，九棒確實沒有二棒來得這麼有壓力，「是比較輕鬆。」他分析兩個棒次的不同感受，「打二棒的時候，會打比較多次，剛開局幾乎都是馬上上去打，節奏比較快一點。前一棒上壘後，要想辦法推進，或是把局面該做什麼戰術都要考慮。」

「但是第九棒，就要想辦法上壘，雖然一樣可能面臨壘上有人要推進，但相對跟二棒相比的壓力，是相差滿多的。」

不過林政華在打九棒時，發現自己經常是該局首名打者，他認為，和前段棒次相比，還是感覺不太一樣，「第一棒是從頭開始那種感覺，但沒有真正感覺第一棒壓力的感覺，有那差別。」

他也對擔任開路先鋒的陳晨威很有信心，「我滿相信他在我後面打，只要上壘，他不管是保送或是打擊，就是能為球隊貢獻。」

▲曾豪駒 。（圖／記者王真魚攝）

高強度訓練＋打擊節奏調整「123」

林政華今年的穩定表現來自於休季期間的努力。他透露，這是首次在休季進行高強度重量訓練。

關於高強度訓練的內容，林政華說，「重訓菜單吃得比以往還要重，體重也有往上升，最重增加了6公斤，之前是75、76公斤，最多可能就是77公斤。」他笑說，休季時間最重有到83公斤，「後來春訓拍照片，我的臉整個是圓的，超明顯！」好消息是，賽季開始後已稍微瘦下來，「現在就是想辦法維持在79、80公斤，這也是我一開始的目標。」

打擊機制的調整同樣關鍵。林政華透露，春訓開始就跟龍貓（曾豪駒）教練調整機制，最有幫助的是打擊節奏「123」概念。

「一開始其實嘗試很多動作，因為身體有力量，想辦法找出最適合現在這個狀態的姿勢。教練再給我節奏上的想法。局面比較緊張時，龍貓都會給我很簡單的想法，這是目前為止收到最有效的。」林政華說。

林立傳授抗疲經驗



不過隨著賽季進行，體能下滑的問題也浮現。林政華說，「打到後面，有一段感覺是掉下來，知道身體已經超出原本的負荷。」為了應付這個問題，他積極尋求解決方案：「學長、教練也有說，知道我體力下滑，要想辦法找出另一套應付身體疲憊的方式。」

其中，林立都會分享過往經驗。林政華表示，「主要是阿立都會特別告訴我該怎麼做，因為他也曾經遇過這種狀況。每一天狀況都不一樣，不可能都會有很好的時候，這問題一跑出來，就要有備案對付。」

生涯首轟相當驚喜 漸兌現球探當年眼光

自認不是長打型選手，林政華開季至今已經累積3轟，包括4月3日本季一軍首打席擊出生涯首轟。回想第一轟，他相當難忘，「因為很突然，那是我今年第一打席，前一場還在二軍比賽，那一場節奏超亂。主要是那一場賽前，龍貓教練告訴我了那個123節奏，打起來整個很順暢、跟球滿舒服。」

他不好意思地笑說，「其實那時打出去，沒有覺得一定會過，但力量有送出去，節奏是舒服的。快到二壘時才確認是全壘打，畢竟我自己不是很有power，怕定牆會很尷尬，所以先跑再說。」

2020年以第4輪獲得指名，球探當時評估林政華有望成為一軍第4號外野，而「天花板」則具備擔任開路先鋒的能力。如今調往九棒，仍能穩定發揮。近期表現也讓球探直言，以他現在的狀態，確實打出接近天花板的水準。

對於今年稍微「長出」的長打能力，林政華直言，「當然是很驚喜，但最重要是自己的揮棒要完整、節奏好才能夠有好的揮棒，有好的揮棒才能有效擊球，長打自然而然就出來。」

▲林政華2020年以第4輪獲得桃猿指名。（圖資料照）