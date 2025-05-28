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吉力吉撈首守一壘好興奮！笑稱有點搞笑　感謝劉基鴻借手套

記者王真魚／桃園報導

味全龍強打吉力吉撈．鞏冠28日生涯首度先發鎮守一壘，雖是「將錯就錯」上場守備，卻繳出攻守俱佳的表現，4局上轟出陽春砲、下半局飛撲攔下林子偉強勁滾地球，讓這場比賽充滿話題。

▲▼ 吉力吉撈．鞏冠美技演出 。（圖／味全龍提供）

▲吉力吉撈．鞏冠美技演出 。（圖／味全龍提供）

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根據賽前繳交的攻守名單，吉力吉撈原本應擔任指定打擊，卻因筆誤被排入一壘守備位置。吉力吉撈坦言，「對，賽前看到毆打單寫錯，不過也滿好的，我剛好逮到這個機會。」

他笑說其實自己是內野出身，守一壘並不陌生，「雖然旅美時期沒正式守過，就是一些細節上會比較搞笑，像站位還要教練再提醒我一下。」

得知守備位置寫錯，總教練葉君璋賽前直接讓他守一壘，吉力吉撈說，「他沒多說什麼，就叫我去守一壘，我就說好，我已經準備好了！」

 吉力吉撈表示並不感到意外，反而感到開心，「我覺得也沒什麼，就上去打球，幾個守備機會都有掌握到，還滿開心的。」

其中最吸睛的，就是4局下飛撲攔下林子偉的一壘強襲球，儘管球一度漏出來，仍及時補傳完成出局。他笑說：「那個差點失誤，不過有機會撲到就還滿開心的。」

臨時頂上一壘，吉力吉撈也特別感謝隊友劉基鴻借他手套，笑說，「對對對，基鴻就說我終於可以用了，我很開心。要不然我之前都在亂用他的手套，他都會生氣，他就叫我不要亂用，我就說有一天我會用到，就是今天！」

談到那發全壘打，吉力吉撈透露主要是對方失投，「我有掌握到，飛很遠，可以輕鬆跑回來。」

至於這場一壘守備的自我評分，他笑著打了70分，「還可以再進步啦！」並表示如果有下一次機會，他也會樂意再上陣，「還有一些比賽中的臨場需要再討論，如果還有機會守的話，我會越來越好。」

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