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周思齊滑接搶鏡強調山羊兄弟不解散　讚台中蓋巨蛋是正向發展

記者楊舒帆／台北報導

世界壯年棒球錦標賽金牌戰於28日登場，43歲的前職棒球星周思齊重返球場，鎮守左外野並展現精彩滑接美技。這位已退役的老將幽默地說：「都快45歲了，不撐著膝蓋怎麼還會在這裡打？」展現出退役球員對棒球不減的熱情。

▲世壯運周思齊（圖／世壯運官方頻道）

▲世壯運周思齊（圖／世壯運官方頻道）

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由周思齊領軍的山羊兄弟隊最終在冠軍戰不敵國體OB，收下亞軍。雖然世壯運賽事告一段落，但周思齊表示，這支隊伍仍會持續延續下去，未來將持續投入公益活動與技術傳承。他強調：「比賽是山羊兄弟活動的一部分，還是需要競技，會比較刺激一點。」

談及退役球員的舞台，周思齊認為仍有很大的空間與發展潛力。他說：「這次國體、ENERGY還有我們山羊兄弟，其實都花了很多心思準備。現在退役球員人數很多，也算是一種市場，OB球員是一群對棒球仍充滿熱血的人。這個市場會越來越大，畢竟中職才一千多位球員，但可惜的是，不是每個人退役後都能留在棒球圈。」

回顧本屆世壯運的參與經歷，周思齊坦言：「其實滿累的，後面幾場張力很大，身體負荷也不小。比完賽要好好休息一下。」他也鼓勵更多退役球員繼續參與棒球：「希望大家退而不休，生涯不息。不論是從職業、大學或業餘退下來，還是有很多人想繼續打球。透過世壯運這樣的舞台，能讓他們繼續發揮。」

針對今日曝光的「台中將興建巨蛋球場」話題，周思齊認為這是棒球界正向的發展。他表示：「台中值得擁有一顆巨蛋，這樣的消息對台灣棒球界來說絕對是好事。」而當被問到高國慶希望全台能有四座巨蛋時，他則笑說：「太多了吧！我回去想想看要幾顆。」

關鍵字： 周思齊棒球退役球員台中巨蛋影音

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