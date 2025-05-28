官方認證世壯運女神一次看　羅嘉翎、文姿云執教恩師

▲國民女友羅嘉翎（右）、「空手道小清新」文姿云（左）本屆世壯運化身教練，執教恩師 。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

記者游郁香／綜合報導

2025雙北世界壯年運動會邁入尾聲，這場專屬30歲以上運動愛好者國際盛會，歷經12天熱血激戰，賽場留下無數動人瞬間。執委會盤點本屆女神級選手及場邊亮點，她們來自不同領域、跨足多元運動項目，不僅在賽事上表現亮眼，更以堅持不懈與勇於挑戰精神，為世壯運注入滿滿正能量與令人動容風采。

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▲「文青女神」温貞菱。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

温貞菱｜排球

擁有「文青女神」封號温貞菱，本屆世壯運和好友袁子芸等人組隊「Da-Sha Bon（Hero Gang）」報名排球休閒混合30+組，場上自信專注的身影，成為最吸睛畫面之一。

房思瑜｜龍舟、路跑

藝人房思瑜參加小龍舟女子200與500公尺35+組賽事雙雙奪銀，彰顯其強勁實力；此外，她在路跑10K女子40+組跑出個人最佳紀錄，獲得第6名，展現不懈拚勁。

▲女星田依甯。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

田依甯｜射箭

曾參加《全明星運動會3》女星田依甯，去年她在父親提議下決定參加世壯運射箭賽反曲弓女子30+組的賽事，歷經8個月刻苦訓練，資格賽射下476分獲得第14名，最終進入16強決賽。

▲警花謝伯韶。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

謝伯韶｜游泳、鐵人三項

臺北市警察局鑑識官謝伯韶，曾在世界警察消防員運動會鐵人三項創下六連霸紀錄，「警花」謝伯韶本屆世壯運在游泳項目奪下1金4銀1銅，更以12分15秒之差，勇奪鐵人三項35+組金牌，再度展現她超強運動實力。

▲陳又榕穿上「舉重女神」郭婞淳簽名鞋上場。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

陳又榕（波波蓁）｜舉重

備戰半年的藝人陳又榕，參加本屆世壯運女子舉重45公斤級35+組賽事，因穿上她偶像「舉重女神」郭婞淳簽名舉重鞋上場，最終以接近個人最佳的抓舉33公斤、挺舉38公斤，總和71公斤，如願摘下35+組銅牌。

▲主播夏嘉璐。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

夏嘉璐｜水球

知名新聞主播夏嘉璐，平時熱愛鐵人三項，本屆勇於突破自我，挑戰從未接觸的水球項目，與「Friday隊」參加女子30+40+50+賽事，跨界精神備受肯定。

▲台北101董事長賈永婕。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

賈永婕｜水球

台北101董事長賈永婕，為鐵人三項選手，本屆選擇水球賽事，在28日最終賽登場。她特別從紐約出差返臺參賽，展現超強行程控管與競賽熱情。

▲主持人張晏塵。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

張晏塵｜排球

主持人張晏塵，國小曾為校隊選手，這次參加女排休閒、競賽與混排三組賽事，是賽事中參與最多組別的女性球員之一，展現對運動全力投入與不懈精神。

黃詩琇｜鐵人二項、路跑、公開水域

黃詩琇本屆世壯運選擇參加鐵人二項、路跑半馬和公開水域，展現陸上和水中兼備運動實力，最終在世壯運鐵人二項45+組勇奪銀牌，成績亮眼。

▲東奧國手謝喜恩。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

謝喜恩｜田徑

2020東京奧運跨欄國手謝喜恩，以媽媽身份再戰田徑場，參加女子30+組400公尺跨欄奪銀、100公尺跨欄摘銅，並與隊友攜手拿下400公尺接力金牌，重現「田徑女神」的絕美風采。

場邊焦點女力代表

除賽場上選手外，本屆世壯運同時見證多位女性運動代表轉任教練或裁判，展現另一種女性力量。

▲國民女友羅嘉翎。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

羅嘉翎｜跆拳道教練

2020東京奧運跆拳道銅牌選手羅嘉翎，本屆擔任指導教練助母親何千金首次參賽跆拳道女子67公斤級賽事，母女攜手並進，成為賽場溫馨亮眼一幕。

▲「空手道小清新」文姿云。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

文姿云｜空手道教練

臺灣首位蟬聯兩屆亞運金牌的「空手道小清新」文姿云，本屆以教練身份現身，擔任其啟蒙教練趙志才的「教練」，呈現師徒互助動人畫面。

▲「壁球甜心」王媛。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

王媛｜壁球裁判

「壁球甜心」王媛，現役壁球國手，本屆世壯運因年齡未滿化身裁判，結合專業判決與親和形象，是賽場上的獨特焦點，目前她正積極備戰6月亞洲錦標賽以及8月成都世界運動會。