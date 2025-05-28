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20歲孫易磊6天創神紀錄！陳偉殷後最年輕　新庄剛志盛讚漂亮救援

▲孫易磊。（圖／截自X）

▲孫易磊。（圖／截自X）

記者楊舒帆／綜合報導

20歲台灣投手孫易磊在日職大放異彩，不僅創下火腿隊史最年輕救援紀錄，更在5月22日升上一軍後僅6天，就完成這項成就。他同時也是日職外籍投手中第2年輕達成救援紀錄的選手，僅次於陳偉殷。

孫易磊於5月22日從育成球員轉為支配下並登錄一軍，隨即與古林睿煬組成「台灣連線」。當天古林擔任先發，孫易磊則中繼2局無失分；25日對樂天金鷲，他在延長賽登板，完成三上三下的壓制。

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到了27日，他第3度登板，面對與軟銀3分領先的局面，在9局下成功關門，再次送出三上三下。賽後登上英雄訪問台的孫易磊，大秀日語受訪，獲得滿場掌聲。

監督新庄剛志不僅在受訪時盛讚孫易磊，更在個人IG發文表示：「在日本職棒才短短兩年，年僅20歲，卻能如此冷靜地駕馭投手丘。他最熱愛的就是棒球，每天都在享受在日本的生活，同時不斷提升自己。」

新庄也特別提到孫易磊流利的日文能力：「為什麼他的日語這麼好呢？那是因為即使在結束嚴格的訓練後，他仍請日語老師，每週努力學習3到4次。正是這樣的態度，也讓他的棒球技術持續進步！漂亮的救援，謝謝你！果然，將他轉為支配下球員的時機，是BOSS判斷得最棒的一次！謝謝！」

孫易磊以20歲3個月之齡完成首場救援，寫下火腿隊史最年輕紀錄，打破2018年堀瑞輝20歲5個月的舊紀錄。若以日職外籍投手來看，他是史上第2年輕完成救援紀錄的洋將，僅次於旅日台灣左投陳偉殷。陳偉殷於2005年開季即為一軍戰力，並在當年4月3日完成日職初登板，生涯唯一一場救援成功則是在同年8月7日對橫濱隊拿下，當時他20歲又17天。

關鍵字： 台灣孫易磊日職救援火腿队

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