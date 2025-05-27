「丟那麼準！」陳傑憲帥氣雷射肩　王正棠只能苦笑：害我很難看

記者王真魚／新北報導

富邦悍將27日以8比4擊敗統一獅，成功終止本季對戰7連敗，外野手王正棠此戰3安猛打賞、包含1支帶有打點的二壘安打。不過他也兩度在壘間拚戰出局，包括2局試圖衝本壘被陳傑憲長傳助殺，他賽後直呼陳傑憲真的丟太準！

王正棠首局就敲出左外野安打，2局再度上壘、這次是被觸身球砸中。隨後申皓瑋與范國宸的安打護送他推進至三壘，他見機衝本壘搶分，不料遭陳傑憲一記準確長傳助殺。

「兩人出局了，我覺得還是要拚一下，因為我們近期得點圈攻擊沒有那麼理想，該拚就要拚。」王正棠還原當時情形，隨後也苦笑稱，「看他會不會丟歪吧……結果他丟那麼準，害我很難看。」

4局下，王正棠再補上一支安打，這回則在盜壘時遭到觸殺。儘管如此，他在5局掃出二壘長打，帶有1分打點，為球隊添得保險分，展現進攻價值，獲選單場MVP。

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談到近期調整狀況，王正棠認為回到一軍後前幾場狀態還不錯，但隨著傷勢尚未完全恢復，體能與強度適應還在調整中，「一直想辦法調整做一些有速度、爆發力的動作，讓自己慢慢回到軌道上，雖然還沒到像去年那樣的最佳狀態，但正在努力中。」

對於球隊本季此前對統一戰績低迷，王正棠直言確實沒什麼信心，「不知道為什麼他們每次對我們打擊都發揮得特別好，對其他隊就還好。」

他也特別提到，面對統一時，外野手們連熱身都要更足，「今天大家選球做得滿好，（對方先發）蒙德茲不好打，但控球不是特別穩，我們討論後有把想法執行出來，團隊狀況正在往好的方向前進。」

▲王正棠 。（圖／富邦悍將提供）