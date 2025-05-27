運動雲

>

「丟那麼準！」陳傑憲帥氣雷射肩　王正棠只能苦笑：害我很難看

記者王真魚／新北報導

富邦悍將27日以8比4擊敗統一獅，成功終止本季對戰7連敗，外野手王正棠此戰3安猛打賞、包含1支帶有打點的二壘安打。不過他也兩度在壘間拚戰出局，包括2局試圖衝本壘被陳傑憲長傳助殺，他賽後直呼陳傑憲真的丟太準！

王正棠首局就敲出左外野安打，2局再度上壘、這次是被觸身球砸中。隨後申皓瑋與范國宸的安打護送他推進至三壘，他見機衝本壘搶分，不料遭陳傑憲一記準確長傳助殺。

「兩人出局了，我覺得還是要拚一下，因為我們近期得點圈攻擊沒有那麼理想，該拚就要拚。」王正棠還原當時情形，隨後也苦笑稱，「看他會不會丟歪吧……結果他丟那麼準，害我很難看。」

4局下，王正棠再補上一支安打，這回則在盜壘時遭到觸殺。儘管如此，他在5局掃出二壘長打，帶有1分打點，為球隊添得保險分，展現進攻價值，獲選單場MVP。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到近期調整狀況，王正棠認為回到一軍後前幾場狀態還不錯，但隨著傷勢尚未完全恢復，體能與強度適應還在調整中，「一直想辦法調整做一些有速度、爆發力的動作，讓自己慢慢回到軌道上，雖然還沒到像去年那樣的最佳狀態，但正在努力中。」

對於球隊本季此前對統一戰績低迷，王正棠直言確實沒什麼信心，「不知道為什麼他們每次對我們打擊都發揮得特別好，對其他隊就還好。」

他也特別提到，面對統一時，外野手們連熱身都要更足，「今天大家選球做得滿好，（對方先發）蒙德茲不好打，但控球不是特別穩，我們討論後有把想法執行出來，團隊狀況正在往好的方向前進。」

▲▼ 王正棠 。（圖／富邦悍將提供）

▲王正棠 。（圖／富邦悍將提供）

關鍵字： 棒球富邦悍將王正棠連敗MVP

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

陳傑憲俚語玩笑遭炎上　深夜發文致歉：從未對女性有不敬之意

陳傑憲俚語玩笑遭炎上　深夜發文致歉：從未對女性有不敬之意

20歲孫易磊創火腿隊史最年輕救援　新庄剛志曝「終結者任務」內幕

20歲孫易磊創火腿隊史最年輕救援　新庄剛志曝「終結者任務」內幕

台人世壯運半馬奪金被抹黑、造謠　日選手摔倒原因曝光大逆轉

台人世壯運半馬奪金被抹黑、造謠　日選手摔倒原因曝光大逆轉

「丟那麼準！」陳傑憲帥氣雷射肩　王正棠只能苦笑：害我很難看

「丟那麼準！」陳傑憲帥氣雷射肩　王正棠只能苦笑：害我很難看

孫易磊完美3上3下奪生涯首救援　登上英雄訪問台全場歡呼

孫易磊完美3上3下奪生涯首救援　登上英雄訪問台全場歡呼

法網首輪最大爆冷！　德國黑馬4盤擊退世界第四前進次輪

法網首輪最大爆冷！　德國黑馬4盤擊退世界第四前進次輪

江坤宇「柯基飛」！王威晨致勝安　兄弟10局4比3氣走台鋼奪6連勝

江坤宇「柯基飛」！王威晨致勝安　兄弟10局4比3氣走台鋼奪6連勝

林澤彬敲勝打！攻守獲鋒總稱讚　還原扶陳鏞基驚險畫面

林澤彬敲勝打！攻守獲鋒總稱讚　還原扶陳鏞基驚險畫面

雷霆西區決賽聽牌不怕　灰狼艾德華茲：努力再拿一勝回主場

雷霆西區決賽聽牌不怕　灰狼艾德華茲：努力再拿一勝回主場

悍將全員開火斬斷獅吼！終止對戰7連敗　鋒總談突破關鍵：選球

悍將全員開火斬斷獅吼！終止對戰7連敗　鋒總談突破關鍵：選球

【霸氣搶帳單】粉絲吃飯巧遇李多慧！她掏卡請客羨煞一票人

熱門新聞

陳傑憲俚語玩笑遭炎上　深夜發文致歉：從未對女性有不敬之意

20歲孫易磊創火腿隊史最年輕救援　新庄剛志曝「終結者任務」內幕

台人世壯運半馬奪金被抹黑、造謠　日選手摔倒原因曝光大逆轉

「丟那麼準！」陳傑憲帥氣雷射肩　王正棠只能苦笑：害我很難看

孫易磊完美3上3下奪生涯首救援　登上英雄訪問台全場歡呼

法網首輪最大爆冷！　德國黑馬4盤擊退世界第四前進次輪

讀者回應

﻿

熱門新聞

1陳傑憲俚語玩笑遭炎上　深夜發文致歉

220歲孫易磊創火腿隊史最年輕救援

3世壯運半馬奪金被抹黑　日選手摔倒原因曝光

4陳傑憲長傳助殺　王正棠：害我很難看

5孫易磊完美3上3下奪首救援

最新新聞

1灰狼瀕臨淘汰　艾德華茲仍稱感覺良好

2陳傑憲長傳助殺　王正棠：害我很難看

3陳傑憲俚語玩笑遭炎上　深夜發文致歉

4林澤彬獲鋒總稱讚！暖心扶鏞基畫面曝

5被嘲諷是罰球商　SGA：這是稱讚

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【偷放閃】 #陳冠宇 想和 #郭俊麟 同隊打明星賽！

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

林晨樺世壯運從外野、投手轉三壘　看林煜清142公里：我差10公里

主播羅國禎差點開轟引驚呼　遺憾無法「攻蛋」聽高國慶一番話釋懷

跨季15連勝沒特殊迷信　後勁想挑戰「嘟嘟障礙」

林俊傑伴舞摔落升降台　他中斷演唱..緊急扶起

慶生服裝主題「長輩感」 蓮花蠟燭全場爆笑

不相信爸爸年輕時的魅力 直到看到照片

【溫馨可愛的突襲‍】阿公阿婆悄悄出現！孫女反應超Ｑ

【默契的擊掌】領完餐弟弟突然伸手！店員秒get到
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366