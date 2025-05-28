金童練出冠軍體態？唐西奇變超精壯　湖人記者：其他球隊完了

▲金童唐西奇近日現身皇馬主場，身形變得相當精壯 。（圖／翻攝自X／Real Madrid Basket）

記者游郁香／綜合報導

在湖人季後賽首輪出局後，主帥瑞迪克（JJ Redick）公開表示，團隊必須練出「冠軍體態」，讓曾被前東家獨行俠質疑體能狀況的唐西奇（Luka Doncic）有些尷尬。不過這位斯洛維尼亞金童近日現身皇家馬德里賽事時，身形明顯變得精實，對此洛城記者費根（Harrison Faigen）打趣表示，「其他球隊完了」。

唐西奇今年季中被獨行俠「震撼交易」到洛杉磯，傳出達拉斯對他的體能狀況感到擔憂。這位5屆全明星近年反覆受小腿傷勢困擾，身材管理也飽受批評。湖人在首輪對灰狼的系列賽中，末節體能明顯下滑，唐西奇更成為矛頭焦點。

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▲唐西奇據傳正低調進行密集體能訓練與飲食控制，期望擺脫過去飽受質疑的體態問題。（圖／達志影像／美聯社）

湖人主帥瑞迪克在球隊出局後曾直言，「休賽季的首要目標就是練出冠軍體態。」而唐西奇顯然已經埋頭投入，他最近重返老東家皇馬的主場，身形顯得相當精壯，立刻引起熱議。資深洛城記者費根打趣表示，「喔天啊，全聯盟要遭殃了。」

根據斯洛維尼亞媒體《Sportklub》的報導，唐西奇目前選擇遠離媒體焦點，在家鄉盧布爾雅那進行「祕密改造」。他的社群平台幾乎沒有任何訓練資訊，就連親友都應他要求低調處理，彷彿準備給外界一場「無聲的反擊」。

據報導，唐西奇目前正進行專業訓練，並搭配全新飲食計畫，身體外觀已有明顯改變，數據測量結果也相當正向。至於真正成果，將留待球場上見真章。

湖人距離被淘汰不到1個月，唐西奇就已展現出積極改善體態的決心與初步成果。若他能將身體狀態升級到與技術匹配的等級，這位天賦爆表的斯洛維尼亞金童或許真能邁出成為「地表最強球員」的最後一步，甚至率領湖人衝擊總冠軍。

唐西奇預計今夏將代表斯洛維尼亞出戰國際賽，屆時外界也將見證他的體能轉變是否能真正在實戰中開花結果。