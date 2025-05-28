運動雲

>

金童練出冠軍體態？唐西奇變超精壯　湖人記者：其他球隊完了

▲▼金童唐西奇近日現身皇馬主場，身形變得相當精壯 。（圖／翻攝自X／Real Madrid Basket）

▲金童唐西奇近日現身皇馬主場，身形變得相當精壯 。（圖／翻攝自X／Real Madrid Basket）

記者游郁香／綜合報導

在湖人季後賽首輪出局後，主帥瑞迪克（JJ Redick）公開表示，團隊必須練出「冠軍體態」，讓曾被前東家獨行俠質疑體能狀況的唐西奇（Luka Doncic）有些尷尬。不過這位斯洛維尼亞金童近日現身皇家馬德里賽事時，身形明顯變得精實，對此洛城記者費根（Harrison Faigen）打趣表示，「其他球隊完了」。

唐西奇今年季中被獨行俠「震撼交易」到洛杉磯，傳出達拉斯對他的體能狀況感到擔憂。這位5屆全明星近年反覆受小腿傷勢困擾，身材管理也飽受批評。湖人在首輪對灰狼的系列賽中，末節體能明顯下滑，唐西奇更成為矛頭焦點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼湖人唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇據傳正低調進行密集體能訓練與飲食控制，期望擺脫過去飽受質疑的體態問題。（圖／達志影像／美聯社）

湖人主帥瑞迪克在球隊出局後曾直言，「休賽季的首要目標就是練出冠軍體態。」而唐西奇顯然已經埋頭投入，他最近重返老東家皇馬的主場，身形顯得相當精壯，立刻引起熱議。資深洛城記者費根打趣表示，「喔天啊，全聯盟要遭殃了。」

根據斯洛維尼亞媒體《Sportklub》的報導，唐西奇目前選擇遠離媒體焦點，在家鄉盧布爾雅那進行「祕密改造」。他的社群平台幾乎沒有任何訓練資訊，就連親友都應他要求低調處理，彷彿準備給外界一場「無聲的反擊」。

據報導，唐西奇目前正進行專業訓練，並搭配全新飲食計畫，身體外觀已有明顯改變，數據測量結果也相當正向。至於真正成果，將留待球場上見真章。

湖人距離被淘汰不到1個月，唐西奇就已展現出積極改善體態的決心與初步成果。若他能將身體狀態升級到與技術匹配的等級，這位天賦爆表的斯洛維尼亞金童或許真能邁出成為「地表最強球員」的最後一步，甚至率領湖人衝擊總冠軍。

唐西奇預計今夏將代表斯洛維尼亞出戰國際賽，屆時外界也將見證他的體能轉變是否能真正在實戰中開花結果。

關鍵字： 籃球NBA洛杉磯湖人Luka DoncicLeBron JamesAustin Reaves

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

陳傑憲俚語玩笑遭炎上　深夜發文致歉：從未對女性有不敬之意

陳傑憲俚語玩笑遭炎上　深夜發文致歉：從未對女性有不敬之意

20歲孫易磊創火腿隊史最年輕救援　新庄剛志曝「終結者任務」內幕

20歲孫易磊創火腿隊史最年輕救援　新庄剛志曝「終結者任務」內幕

台人世壯運半馬奪金被抹黑、造謠　日選手摔倒原因曝光大逆轉

台人世壯運半馬奪金被抹黑、造謠　日選手摔倒原因曝光大逆轉

法網首輪最大爆冷！　德國黑馬4盤擊退世界第四前進次輪

法網首輪最大爆冷！　德國黑馬4盤擊退世界第四前進次輪

「丟那麼準！」陳傑憲帥氣雷射肩　王正棠只能苦笑：害我很難看

「丟那麼準！」陳傑憲帥氣雷射肩　王正棠只能苦笑：害我很難看

林澤彬敲勝打！攻守獲鋒總稱讚　還原扶陳鏞基驚險畫面

林澤彬敲勝打！攻守獲鋒總稱讚　還原扶陳鏞基驚險畫面

孫易磊完美3上3下奪生涯首救援　登上英雄訪問台全場歡呼

孫易磊完美3上3下奪生涯首救援　登上英雄訪問台全場歡呼

雷霆西區決賽聽牌不怕　灰狼艾德華茲：努力再拿一勝回主場

雷霆西區決賽聽牌不怕　灰狼艾德華茲：努力再拿一勝回主場

江坤宇「柯基飛」！王威晨致勝安　兄弟10局4比3氣走台鋼奪6連勝

江坤宇「柯基飛」！王威晨致勝安　兄弟10局4比3氣走台鋼奪6連勝

首安接著就首轟！高捷直呼驚喜　懊惱短打失敗努力喊聲彌補

首安接著就首轟！高捷直呼驚喜　懊惱短打失敗努力喊聲彌補

【溫馨可愛的突襲‍】阿公阿婆悄悄出現！孫女反應超Ｑ

熱門新聞

陳傑憲俚語玩笑遭炎上　深夜發文致歉：從未對女性有不敬之意

20歲孫易磊創火腿隊史最年輕救援　新庄剛志曝「終結者任務」內幕

台人世壯運半馬奪金被抹黑、造謠　日選手摔倒原因曝光大逆轉

法網首輪最大爆冷！　德國黑馬4盤擊退世界第四前進次輪

「丟那麼準！」陳傑憲帥氣雷射肩　王正棠只能苦笑：害我很難看

林澤彬敲勝打！攻守獲鋒總稱讚　還原扶陳鏞基驚險畫面

讀者回應

﻿

熱門新聞

1陳傑憲俚語玩笑遭炎上　深夜發文致歉

220歲孫易磊創火腿隊史最年輕救援

3世壯運半馬奪金被抹黑　日選手摔倒原因曝光

4法網首輪最大爆冷！

5陳傑憲長傳助殺　王正棠：害我很難看

最新新聞

1金童練出冠軍體態？唐西奇變超精壯

2孫易磊挑戰再現高中二刀流

3女棒首戰大巨蛋　奧運國手率隊奪金

4湖人拿鄉村Kobe換中鋒？經紀人警告

5國際奧會：2026冬奧仍禁俄國參賽

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【偷放閃】 #陳冠宇 想和 #郭俊麟 同隊打明星賽！

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

林晨樺世壯運從外野、投手轉三壘　看林煜清142公里：我差10公里

主播羅國禎差點開轟引驚呼　遺憾無法「攻蛋」聽高國慶一番話釋懷

跨季15連勝沒特殊迷信　後勁想挑戰「嘟嘟障礙」

林俊傑伴舞摔落升降台　他中斷演唱..緊急扶起

慶生服裝主題「長輩感」 蓮花蠟燭全場爆笑

不相信爸爸年輕時的魅力 直到看到照片

【溫馨可愛的突襲‍】阿公阿婆悄悄出現！孫女反應超Ｑ

【確定不是考場？】賣場車道窄到懷疑人生？　網笑：適合當機車路考場
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366