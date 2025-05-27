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曹祐齊先發5局率味全龍二軍3連勝　獅隊田子杰猛打包辦3安

▲曹祐齊、陳子豪。（圖／味全龍提供）

▲曹祐齊。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中華職棒27日在斗六棒球場展開二軍例行賽，由統一7-ELEVEn獅二軍對上味全龍二軍。味全龍展現穩定攻勢，曹祐齊先發5局失1分，牛棚3投順利守城，全場掌握比賽節奏，最終以4比2擊敗統一獅，收下近期3連勝。

比賽開局，味全龍火力迅速發動。1局下，王順和、周委宏接連敲出安打，兩出局後，陳思仲擊出中外野滾地球形成一壘安打，送回2分打點。隨後滿壘時，石翔宇獲得四壞球保送，再添1分，進一步擴大比數差距。

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統一獅在4局上展開反攻。田子杰擊出二壘安打，全紹凱適時敲出左外野方向一壘安打，貢獻1分打點，追回1分。味全龍在6局下持續進攻，王順和擊出內野滾地球，藉由野手選擇上壘，跑者趁傳回本壘再下一城。統一獅在8局上試圖縮小差距，田子杰再次發揮穩定打擊，擊出中外野一壘安打，再添1分打點。

味全龍先發投手曹祐齊表現出色，主投5局僅失1分，收下本季在二軍的首勝。他共用74球，其中48球為好球，被敲出4支安打，送出1次三振與1次四壞球。林鋅杰、趙璟榮與張鈞守分別負責1局後援任務，其中趙璟榮雖被敲2安打、失掉1分，仍順利完成中繼任務。

味全龍打線，王順和、石翔宇都繳出雙安，陳思仲貢獻2打點也很耀眼。獅隊全場6支安打，田子杰包辦3安打猛打賞，貢獻1打點。

關鍵字： 中職二軍味全龍統一獅棒球

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